G20 tại Nam Phi: Thông qua tuyên bố chung về khí hậu và thách thức toàn cầu

Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc ngày 22/11 tại Johannesburg, Nam Phi, một lần nữa phản ánh những mâu thuẫn sâu sắc trong trật tự kinh tế và chính trị toàn cầu. Dù Mỹ tẩy chay và phản đối mạnh mẽ, các nước thành viên vẫn thông qua tuyên bố chung về biến đổi khí hậu và các thách thức toàn cầu, minh chứng nỗ lực duy trì tiếng nói chung trong một cơ chế vốn dựa trên nguyên tắc đồng thuận.

Các lãnh đạo chụp ảnh chung vào ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Trung tâm Triển lãm Nasrec, Johannesburg, Nam Phi, ngày 22/11/2025. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn của Tổng thống Nam Phi, ông Vincent Magwenya cho biết: “Chúng tôi đã có cả năm làm việc để hướng tới việc thông qua này và tuần qua là một tuần khá căng thẳng”.

Không có thông tin chi tiết về nội dung của tuyên bố, nhưng Nam Phi coi đây là một chiến thắng cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 đầu tiên được tổ chức tại châu Phi và mục tiêu của hội nghị là đặt các vấn đề, đặc biệt là các vấn đề ảnh hưởng đến các nước nghèo, lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Các lãnh đạo tham dự phiên họp toàn thể vào ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Trung tâm Triển lãm Nasrec, Johannesburg, Nam Phi, ngày 22/11/2025. Ảnh: REUTERS

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh vào sáng cùng ngày, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết: "Đã có sự đồng thuận và nhất trí áp đảo rằng một trong những nhiệm vụ nên thực hiện ngay từ đầu là... thông qua tuyên bố của chúng ta". Ông cũng nhấn mạnh cam kết không để bất kỳ điều gì làm giảm giá trị, tầm vóc và tác động đến nhiệm kỳ Chủ tịch G20 đầu tiên của châu Phi.

Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi Ronald Lamola khẳng định việc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) thông qua tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh đang được tổ chức tại thành phố Johannesburg là một thắng lợi của chủ nghĩa đa phương. Ông Lamola cũng khẳng định đây là một bước tiến tới việc xây dựng “cầu nối” với các quốc gia Nam Bán cầu.

Kể từ khi ra đời năm 1999, đây là lần đầu tiên Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại một quốc gia châu Phi. Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo hoặc đại diện cấp cao hơn 40 quốc gia thành viên và khách mời. Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump tuyên bố không tham gia Hội nghị, đồng thời gây sức ép để Hội nghị không ra Tuyên bố chung.

