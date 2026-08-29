Fed phát tín hiệu có thể tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cảnh báo lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao và cho biết ngân hàng trung ương có thể cần tăng lãi suất trong những tháng tới nếu áp lực giá không giảm đủ nhanh.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, bang Wyoming. Ảnh: Audacy.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, bang Wyoming, ngày 28/8, ông Warsh thừa nhận các số liệu gần đây cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt, song chưa đủ để khẳng định các xu hướng cơ bản đã được cải thiện đáng kể. Theo ông, Fed cần thấy lạm phát cơ bản tiến rõ ràng về mục tiêu 2% và với tốc độ đủ nhanh. Nếu không, Fed vẫn còn “nhiều việc phải làm”. Ông Warsh không cho biết Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới, song những phát biểu trên cho thấy ông chưa coi lạm phát là mối đe dọa đã được giải quyết. Fed dự kiến họp chính sách vào ngày 15-16/9.

Sau bài phát biểu, thị trường chứng khoán Mỹ nhìn chung ổn định, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng từ 4,22% lên 4,30%, phản ánh kỳ vọng gia tăng về khả năng Fed tăng lãi suất. Theo CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 gần tương đương 50/50, so với khoảng 1/3 trước bài phát biểu.

Sau bài phát biểu của ông Wash, thị trường chứng khoán Mỹ nhìn chung ổn định. Ảnh: Bloomberg.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cho rằng lạm phát đáng lo ngại hơn tình hình thị trường lao động. Theo số liệu ông dẫn, trong năm qua, 54% hàng hóa và dịch vụ được theo dõi tăng giá từ 3% trở lên, cao hơn đáng kể mức 32% trong hai thập kỷ trước đại dịch. Trong khi đó, theo thước đo lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu 2%.

Chủ tịch Fed cũng cho rằng mức lãi suất hiện tại chưa đủ sức hạn chế hoạt động kinh tế, trong bối cảnh đầu tư của doanh nghiệp vào thiết bị và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo vẫn mạnh, trong khi chi tiêu tiêu dùng tiếp tục ở mức cao. Ông nhấn mạnh lãi suất ngắn hạn vẫn là công cụ chủ yếu để Fed kiểm soát lạm phát.

Phát biểu của ông Warsh đáng chú ý, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi Fed duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, đồng thời không đưa ra cam kết cụ thể về quyết định lãi suất tại cuộc họp tiếp theo.

Minh Phương

Nguồn: CNA, AP.