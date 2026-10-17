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FAA hạn chế bay với UAV dọc biên giới Mỹ - Mexico

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa thông báo áp dụng lệnh hạn chế bay đối với các thiết bị bay không người lái (UAV) trái phép dọc biên giới Mỹ-Mexico, trong bối cảnh Washington tăng cường các biện pháp ngăn chặn buôn lậu ma túy và bảo đảm an ninh không phận.

FAA hạn chế bay với UAV dọc biên giới Mỹ - Mexico

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa thông báo áp dụng lệnh hạn chế bay đối với các thiết bị bay không người lái (UAV) trái phép dọc biên giới Mỹ-Mexico, trong bối cảnh Washington tăng cường các biện pháp ngăn chặn buôn lậu ma túy và bảo đảm an ninh không phận.

FAA hạn chế bay với UAV dọc biên giới Mỹ - Mexico

Theo FAA, lệnh hạn chế có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày 16/10, cấm UAV không được cấp phép hoạt động từ mặt đất đến độ cao 122 m trong phạm vi một hải lý về phía Bắc biên giới. Lầu Năm Góc cho biết khu vực biên giới phía Nam ghi nhận hơn 1.000 vụ UAV xâm nhập mỗi tháng. Giới chức Mỹ lo ngại các băng nhóm ma túy sử dụng thiết bị này để vận chuyển ma túy hoặc giám sát các tuyến buôn lậu.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố quân đội Mỹ sẽ bắn hạ các UAV của những tổ chức tội phạm nếu xác định chúng đe dọa chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin cho rằng biện pháp mới sẽ giúp ngăn chặn các mối đe dọa từ UAV, bảo vệ lực lượng thực thi pháp luật và tăng cường an ninh biên giới.

Động thái trên diễn ra khi quân đội Mỹ đẩy mạnh thử nghiệm công nghệ chống UAV. Theo Reuters ngày 5/10, tại cuộc diễn tập ở bang Arizona hồi tháng 9, các nhà thầu quốc phòng đã trình diễn nhiều hệ thống, gồm radar, UAV đánh chặn và súng tự động. Quân đội Mỹ cho biết đã phát hiện 378 vụ UAV xâm nhập trong 30 ngày trước đó và sử dụng hệ thống laser bắn hạ 11 UAV bị cho là có liên quan đến các băng nhóm ma túy kể từ tháng 8.

Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ chống UAV cũng làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không. Tháng 2 vừa qua, FAA từng đình chỉ các chuyến bay tại sân bay El Paso, bang Texas, sau khi Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ sử dụng hệ thống laser của Lầu Năm Góc trước khi hoàn tất đánh giá an toàn. Lệnh đình chỉ được dỡ bỏ sau khoảng 8 giờ. Vài ngày sau, quân đội Mỹ sử dụng hệ thống laser bắn hạ một UAV của cơ quan này, khiến FAA mở rộng khu vực hạn chế bay gần Fort Hancock, bang Texas.

Minh Phương

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Từ khóa:

#UAV #Quân đội Mỹ #Mexico #Hàng không #Bộ trưởng quốc phòng

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