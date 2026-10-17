Ông Lavrov cảnh báo IS mở rộng hoạt động sang Trung Á và Nga

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây cho biết một nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS, còn gọi là Daesh) đang tìm cách làm suy yếu chính quyền Taliban tại Kabul, đồng thời biến Afghanistan thành bàn đạp mở rộng các hoạt động khủng bố sang khu vực Trung Á và Nga.

Phát biểu tại hội nghị chung giữa Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) về an ninh tại Trung Á và Afghanistan, diễn ra ở Moskva ngày 16/10, ông Lavrov cho biết các nhóm khủng bố và cực đoan vẫn hiện diện đáng kể tại những khu vực biên giới Afghanistan giáp Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, với các trại huấn luyện và địa bàn hoạt động.

Theo ông Lavrov, các tay súng đang tìm cách xâm nhập những nước Trung Á, đôi khi giả danh người tị nạn hoặc khách du lịch. Ông cũng cảnh báo nguy cơ buôn lậu vũ khí và ma túy từ Afghanistan, qua khu vực Trung Á vào Nga.

Ngoại trưởng Nga kêu gọi Moskva và các đối tác Trung Á tăng cường phối hợp ứng phó các mối đe dọa an ninh, thông qua các tổ chức khu vực và hợp tác với chính quyền Taliban tại Afghanistan.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga cho rằng việc duy trì tiếp xúc với chính quyền Taliban là cần thiết, đồng thời ủng hộ các nỗ lực đưa Afghanistan hội nhập vào các tiến trình kinh tế khu vực, cũng như cung cấp hỗ trợ kinh tế và nhân đạo cho nước này. Ông Lavrov nói: “Chúng tôi xuất phát từ thực tế rằng chính quyền do phong trào Taliban lãnh đạo là một thực thể cần được tính đến. Ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới thể hiện sự thấu hiểu đối với thực tế này”.

Đề cập vai trò an ninh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Lavrov chỉ trích việc liên minh này mở rộng phạm vi hoạt động, cho rằng NATO đang tìm cách áp đặt ý chí vượt xa khu vực trách nhiệm của mình.

Ông Lavrov nói: “NATO không phải là vấn đề của lục địa Á-Âu”, đồng thời cho rằng các quốc gia trong khu vực cần xây dựng một khuôn khổ an ninh của riêng mình.

Ngoại trưởng Nga tái khẳng định sự ủng hộ đối với sáng kiến Đối tác Á-Âu mở rộng và việc thiết lập một cấu trúc an ninh mới trên toàn lục địa, với sự tham gia của các quốc gia và tổ chức khu vực trên khắp Á-Âu.

Thúy Hà