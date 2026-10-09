Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Đừng để việc của địa phương phải chờ cấp tỉnh

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Một vụ việc liên quan đến đất trúng đấu giá tại khu vực thôn Cửa Trát, xã Sao Vàng vừa được giải quyết trong thời gian ngắn sau khi Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Đừng để việc của địa phương phải chờ cấp tỉnh

Một vụ việc liên quan đến đất trúng đấu giá tại khu vực thôn Cửa Trát, xã Sao Vàng vừa được giải quyết trong thời gian ngắn sau khi Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Đừng để việc của địa phương phải chờ cấp tỉnh

Điều đáng nói ở vụ việc này không chỉ là hai công dân đã được xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa, mà còn là câu chuyện phía sau đó: một việc thuộc thẩm quyền của chính quyền cơ sở đã kéo dài nhiều năm và chỉ thực sự chuyển động, đi đến kết quả cuối cùng khi được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Vụ việc được tóm tắt như sau: Ông Trương Quang Sáng ở thôn Cửa Trát, xã Sao Vàng và bà Lê Thị Hiệp ở thôn Mục Sơn 1, xã Lam Sơn là những người trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực thôn Cửa Trát, trước đây thuộc xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, nay là xã Sao Vàng, từ tháng 11/2021. Các công dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trong thời gian dài chưa được bàn giao đất trên thực địa, ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng đất và quyền lợi hợp pháp của người trúng đấu giá.

Từ năm 2023, công dân đã nhiều lần gửi đơn, trực tiếp liên hệ với chính quyền cơ sở, nhưng vụ việc vẫn không được giải quyết dứt điểm. Chỉ đến khi các công dân gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh có công văn chuyển đơn, giao UBND xã Sao Vàng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, vụ việc mới được tập trung giải quyết và đi đến kết quả.

Từ vụ việc này, chúng ta nhìn thấy một “khoảng trống” về trách nhiệm của cấp chính quyền trực tiếp gần dân khi một nội dung thuộc thẩm quyền của chính quyền cơ sở lại phải chờ đến khi công dân gửi đơn lên Chủ tịch UBND tỉnh mới được tập trung giải quyết.

Khoảng trống ấy có thể bắt đầu từ việc nắm tình hình chưa sát, phối hợp giữa các bộ phận chưa tốt, hồ sơ còn vướng nhưng chưa được tháo gỡ, hoặc đơn giản là chưa có ai được giao trách nhiệm theo đến cùng vụ việc. Nguyên nhân có thể có nhiều, nhưng rõ ràng người dân không thể chờ đợi mãi để được giải quyết quyền lợi chính đáng của mình. Họ chỉ biết quyền lợi của mình chưa được giải quyết, và sự chậm trễ đó dễ làm khoảng cách giữa người dân và chính quyền trở nên xa hơn.

Trong thực tế quản lý ở cơ sở, không riêng lĩnh vực đất đai, còn nhiều việc khác cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự. Có những việc càng để lâu càng khó giải quyết. Đáng lo hơn, khi một vụ việc tồn tại lâu ngày, người dân không chỉ mất thêm thời gian, mà sự chờ đợi còn tạo tâm lý thiếu tin tưởng.

Khi chúng ta đang nỗ lực xây dựng các mô hình chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ, thì những việc như thế phải hết sức tránh.

Bởi vậy, yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cơ sở không chỉ là giải quyết đúng thẩm quyền, mà còn phải chủ động giải quyết đến cùng. Đã tiếp nhận một kiến nghị thì phải xác định rõ nội dung thuộc trách nhiệm của mình đến đâu. Trường hợp có vướng mắc thì phải chỉ ra vướng mắc ở đâu để người dân biết. Nếu cần phối hợp thì phải chủ động phối hợp. Còn khi vượt thẩm quyền thì phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Điều quan trọng là không để hồ sơ bị phủ lấp bởi bụi thời gian, để rồi người dân phải tự tìm đường đi bằng cách gửi đơn vượt cấp.

Một chính quyền gần dân không chỉ thể hiện ở khoảng cách địa lý, mà còn ở việc khi người dân có vướng mắc, chính quyền chủ động tìm cách tháo gỡ.

Vụ việc này là một bài học để tiếp tục xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát thực tế hơn; trong đó, mỗi vụ việc của người dân cần được quan tâm, theo dõi và giải quyết đến cùng, thay vì chờ đến khi có sự chỉ đạo từ cấp trên.

Thái Minh

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Giải quyết #Vụ việc #xã Sao Vàng #Huyện Thọ Xuân #Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất #Đấu giá quyền sử dụng đất #Công dân #người dân #Chỉ đạo

Chủ đề Vấn đề và Sự kiện

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nước rút thi công cầu cứng bắc qua sông Luồng

Nước rút thi công cầu cứng bắc qua sông Luồng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Công trình cầu và tuyến đường bản Bơn, xã Mường Mìn có tổng mức đầu tư gần 34 tỷ đồng, hiện đạt hơn 85% khối lượng thi công. Chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ, phấn...
Nâng cao nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai

Nâng cao nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày (10 và 11/10), tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Viễn thông Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn...
Những “chiến binh nơ hồng”

Những “chiến binh nơ hồng”

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Có người ví von phụ nữ như dòng sông, mềm mại uốn lượn qua những khúc quanh, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua ghềnh thác. Đứng trước thử thách khắc nghiệt mang tên ung thư vú, các thành viên của mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường (CLB PNKC) đã...
Ra mắt mô hình “Đồng bào Công giáo tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp”

Ra mắt mô hình “Đồng bào Công giáo tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Phú và Ban Bác ái - Xã hội Giáo phận Thanh Hóa phối hợp tổ chức Lễ phát động toàn dân chung tay bảo vệ môi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh