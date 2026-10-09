Đừng để việc của địa phương phải chờ cấp tỉnh

Một vụ việc liên quan đến đất trúng đấu giá tại khu vực thôn Cửa Trát, xã Sao Vàng vừa được giải quyết trong thời gian ngắn sau khi Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Điều đáng nói ở vụ việc này không chỉ là hai công dân đã được xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa, mà còn là câu chuyện phía sau đó: một việc thuộc thẩm quyền của chính quyền cơ sở đã kéo dài nhiều năm và chỉ thực sự chuyển động, đi đến kết quả cuối cùng khi được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Vụ việc được tóm tắt như sau: Ông Trương Quang Sáng ở thôn Cửa Trát, xã Sao Vàng và bà Lê Thị Hiệp ở thôn Mục Sơn 1, xã Lam Sơn là những người trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực thôn Cửa Trát, trước đây thuộc xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, nay là xã Sao Vàng, từ tháng 11/2021. Các công dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trong thời gian dài chưa được bàn giao đất trên thực địa, ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng đất và quyền lợi hợp pháp của người trúng đấu giá.

Từ năm 2023, công dân đã nhiều lần gửi đơn, trực tiếp liên hệ với chính quyền cơ sở, nhưng vụ việc vẫn không được giải quyết dứt điểm. Chỉ đến khi các công dân gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh có công văn chuyển đơn, giao UBND xã Sao Vàng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, vụ việc mới được tập trung giải quyết và đi đến kết quả.

Từ vụ việc này, chúng ta nhìn thấy một “khoảng trống” về trách nhiệm của cấp chính quyền trực tiếp gần dân khi một nội dung thuộc thẩm quyền của chính quyền cơ sở lại phải chờ đến khi công dân gửi đơn lên Chủ tịch UBND tỉnh mới được tập trung giải quyết.

Khoảng trống ấy có thể bắt đầu từ việc nắm tình hình chưa sát, phối hợp giữa các bộ phận chưa tốt, hồ sơ còn vướng nhưng chưa được tháo gỡ, hoặc đơn giản là chưa có ai được giao trách nhiệm theo đến cùng vụ việc. Nguyên nhân có thể có nhiều, nhưng rõ ràng người dân không thể chờ đợi mãi để được giải quyết quyền lợi chính đáng của mình. Họ chỉ biết quyền lợi của mình chưa được giải quyết, và sự chậm trễ đó dễ làm khoảng cách giữa người dân và chính quyền trở nên xa hơn.

Trong thực tế quản lý ở cơ sở, không riêng lĩnh vực đất đai, còn nhiều việc khác cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự. Có những việc càng để lâu càng khó giải quyết. Đáng lo hơn, khi một vụ việc tồn tại lâu ngày, người dân không chỉ mất thêm thời gian, mà sự chờ đợi còn tạo tâm lý thiếu tin tưởng.

Khi chúng ta đang nỗ lực xây dựng các mô hình chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ, thì những việc như thế phải hết sức tránh.

Bởi vậy, yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cơ sở không chỉ là giải quyết đúng thẩm quyền, mà còn phải chủ động giải quyết đến cùng. Đã tiếp nhận một kiến nghị thì phải xác định rõ nội dung thuộc trách nhiệm của mình đến đâu. Trường hợp có vướng mắc thì phải chỉ ra vướng mắc ở đâu để người dân biết. Nếu cần phối hợp thì phải chủ động phối hợp. Còn khi vượt thẩm quyền thì phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Điều quan trọng là không để hồ sơ bị phủ lấp bởi bụi thời gian, để rồi người dân phải tự tìm đường đi bằng cách gửi đơn vượt cấp.

Một chính quyền gần dân không chỉ thể hiện ở khoảng cách địa lý, mà còn ở việc khi người dân có vướng mắc, chính quyền chủ động tìm cách tháo gỡ.

Vụ việc này là một bài học để tiếp tục xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát thực tế hơn; trong đó, mỗi vụ việc của người dân cần được quan tâm, theo dõi và giải quyết đến cùng, thay vì chờ đến khi có sự chỉ đạo từ cấp trên.

Thái Minh