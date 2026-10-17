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IMF và WB cảnh báo nợ công gia tăng, AI làm gia tăng khoảng cách tăng trưởng

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới ở Bangkok (Thái Lan), các nhà lãnh đạo kinh tế cảnh báo nợ công gia tăng, căng thẳng địa chính trị và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gia tăng nguy cơ phân hóa giữa các nền kinh tế, dù tăng trưởng toàn cầu được dự báo duy trì ở mức 3,1%.

IMF và WB cảnh báo nợ công gia tăng, AI làm gia tăng khoảng cách tăng trưởng

Tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới ở Bangkok (Thái Lan), các nhà lãnh đạo kinh tế cảnh báo nợ công gia tăng, căng thẳng địa chính trị và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gia tăng nguy cơ phân hóa giữa các nền kinh tế, dù tăng trưởng toàn cầu được dự báo duy trì ở mức 3,1%.

IMF và WB cảnh báo nợ công gia tăng, AI làm gia tăng khoảng cách tăng trưởng

Phát biểu tại phiên họp toàn thể ngày 16/10, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết kinh tế thế giới đang chịu sức ép từ các cú sốc năng lượng và bất ổn địa chính trị, trong khi đầu tư vào AI thúc đẩy tăng trưởng tại một số nền kinh tế. Tuy nhiên, lợi ích từ công nghệ chưa được phân bổ đồng đều, còn các quốc gia chịu ảnh hưởng của xung đột và lạm phát kéo dài tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Bà Georgieva cảnh báo nợ công cao đang hạn chế khả năng ứng phó của các chính phủ trước những cú sốc mới, đồng thời kêu gọi kiểm soát lạm phát và củng cố tài khóa để khôi phục dư địa ngân sách.

Trong khi đó, Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Ajay Banga nhấn mạnh tình trạng thiếu vốn tại các nước đang phát triển. Ông cho biết tổ chức này đã tăng hơn gấp ba lần lượng vốn huy động từ khu vực tư nhân trong năm tài chính 2026. Ông cũng cảnh báo khoảng cách việc làm có thể gia tăng khi 1,2 tỷ người trẻ bước vào độ tuổi lao động trong thập kỷ tới, trong khi số việc làm mới dự kiến chỉ đạt 420 triệu. Vì vậy, đầu tư vào giáo dục, kỹ năng, hạ tầng và kết nối số được xem là những ưu tiên quan trọng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho rằng bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay đã thay đổi đáng kể so với lần Bangkok đăng cai sự kiện năm 1991. Nếu trước đây hội nhập kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ, thì hiện nay phân mảnh địa chính trị đang định hình lại thương mại và đầu tư. Ông kêu gọi các nước tránh xu hướng khép kín thương mại và phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác khu vực, trong đó có Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Chủ tịch hội nghị thường niên Carlos Carvallo Spalding, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Paraguay, cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác đa phương và cải cách tài chính nhằm giúp các nền kinh tế dễ bị tổn thương ứng phó tốt hơn với các cú sốc bên ngoài.

Hội nghị thường niên IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới diễn ra tại Bangkok đến ngày 18/10, tập trung thảo luận về tác động của AI, quản lý nợ công, ổn định kinh tế và huy động nguồn lực cho chuyển đổi xanh.

Minh Phương

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    Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva vừa kêu gọi các nước, cả giàu và nghèo, đẩy nhanh các biện pháp giảm nợ và ứng phó với bất bình đẳng gia tăng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu tác động đồng thời từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), nợ vay cao và các cú sốc do xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Từ khóa:

#Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF #Trí tuệ nhân tạo AI #Tăng trưởng #Ngân hàng thế giới #Bangkok

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