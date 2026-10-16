Chuyển biến rõ nét trong lập lại trật tự vỉa hè, hành lang ATGT

Sau các đợt ra quân đồng loạt, công tác lập lại trật tự đô thị, giải tỏa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh được các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt. Để giữ vững thành quả đạt được, các địa phương đang tích cực kiểm tra, ngăn ngừa tái vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân, góp phần bảo đảm ATGT, xây dựng nếp sống văn minh.

Các lực lượng chức năng phường Hạc Thành duy trì công tác kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Quyết liệt từ đô thị đến nông thôn, miền núi

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động và ra quân xử lý vi phạm. Tại phường Hạc Thành, công tác lập lại trật tự vỉa hè được triển khai với những biện pháp xử lý cụ thể. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, các lực lượng đã thành lập các tổ công tác thường xuyên tuyên truyền, vận động, kiểm tra việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng đối với 2.250 hộ dân, hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, từ ngày 28/8 đến ngày 10/10/2026, Công an phường Hạc Thành đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 263 trường hợp vi phạm và giải tỏa hàng trăm điểm kinh doanh vi phạm lấn chiếm vỉa hè... Đây là biện pháp kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Nếu chỉ nhắc nhở mà thiếu biện pháp đủ sức răn đe, tình trạng bày bán hàng hóa, dựng biển quảng cáo, đặt bàn ghế hoặc sử dụng vỉa hè làm nơi trông giữ phương tiện rất dễ tái diễn.

Trên địa bàn xã Quan Sơn, việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT được tập trung tại những tuyến, khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm dọc Quốc lộ 217 và trung tâm xã. Các hành vi được chú trọng chấn chỉnh gồm bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, dựng mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo và chậu cây gây cản trở lối đi, bán hàng rong, họp chợ tự phát và dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định. Để tạo sự đồng thuận, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, mạng xã hội và nhóm liên lạc cộng đồng; vận động hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định. Cùng với đó, lực lượng công an xã phối hợp với các bộ phận chuyên môn và thôn tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Những chuyển biến trong lập lại trật tự vỉa hè không chỉ có ý nghĩa đối với mỹ quan đô thị mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Bà Ngô Thị Hương, phường Hạc Thành, cho biết: “Trước đây, ở một số đoạn đường, hàng hóa và biển quảng cáo bày ra vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Sau khi lực lượng chức năng tuyên truyền, giải tỏa, lối đi thông thoáng hơn, việc đi lại thuận tiện hơn. Chúng tôi mong các lực lượng tiếp tục duy trì kiểm tra, ngăn ngừa tái lấn chiếm vỉa hè để giữ đường phố sạch đẹp, an toàn”.

Duy trì nền nếp, không để vi phạm tái diễn

Từ thực tế triển khai tại các địa phương cho thấy, khó khăn không chỉ nằm ở việc giải tỏa ban đầu mà còn ở khâu duy trì sau đó. Nếu thiếu kiểm tra thường xuyên, một số hộ có thể tiếp tục đưa hàng hóa, biển quảng cáo và vật dụng ra vỉa hè ngay khi lực lượng chức năng rút đi. Bởi vậy, bên cạnh những đợt cao điểm, các xã, phường duy trì thường xuyên, phân công rõ người, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm; kịp thời nhắc nhở và xử lý các trường hợp tái vi phạm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Kim Tân, Hà Đức Tâm: “Quan điểm của xã là giải tỏa phải đi đôi với duy trì, không làm theo phong trào hay chỉ tập trung trong đợt cao điểm. Những tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 45, Đường tỉnh 523, đường Lê Chủ và các khu vực giao cắt, xã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng, từng thôn; tăng cường kiểm tra, kịp thời nhắc nhở và xử lý những trường hợp cố tình tái vi phạm. Cùng với đó, xã tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu, tự giác chấp hành, cùng giữ gìn hành lang giao thông thông thoáng, an toàn”.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, sau khi các phường, xã đồng loạt ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, tính từ ngày 28/8 đến 10/10/2026, toàn tỉnh đã xử lý 2.173 trường hợp vi phạm, tập trung vào các hành vi bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT; dừng, đỗ xe không đúng quy định và các hành vi ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Ngoài ra, các lực lượng đã tổ chức tháo dỡ, thu giữ 566 mái tôn, mái vẩy; 1.809 ô dù, bạt che; 1.962 biển quảng cáo và 3.434 vật cản, trường hợp khác...

Từ đô thị trung tâm đến các tuyến đường qua địa bàn xã, việc lập lại trật tự hành lang vỉa hè là nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ và liên tục. Sau giai đoạn ra quân, từ 1/11/2026 và trong thời gian tiếp theo, trọng tâm được chuyển từ tổ chức cao điểm sang duy trì thường xuyên, liên tục, bảo đảm trật tự công cộng ổn định, bền vững. Các địa phương tiếp tục phân công các lực lượng quản lý từng tuyến, khu vực, địa bàn công cộng; thường xuyên kiểm tra, kịp thời tuyên truyền, vận động và xử lý ngay các vi phạm mới, không để hình thành những điểm vi phạm phức tạp, kéo dài, duy trì “đường thông, hè thoáng” góp phần xây dựng các tuyến phố, khu dân cư an toàn, văn minh trên địa bàn toàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hợi