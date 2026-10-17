Ông Trump phủ nhận chỉ đạo hạn chế quyền tiếp cận Starlink của Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trumpmới đây khẳng định ông không chỉ đạo hạn chế quyền tiếp cận dịch vụ vệ tinh Starlink của Ukraine, đồng thời cho rằng tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành SpaceX, cũng không phải người đưa ra quyết định này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại Washington ngày 16/10 về việc ai đứng sau quyết định gián đoạn dịch vụ, ông Trump nói: “Tôi không biết có ai đứng sau việc này hay không, bởi đó không phải là tôi, và tôi cũng không nghĩ là Elon. Theo những gì tôi biết, mọi thứ vẫn như trước đây”.

Trước đó, giới chức Ukraine cho biết trong hai ngày 13 và 14/10, SpaceX đã hạn chế dịch vụ Starshield, phiên bản Starlink dành cho quân đội, mà không thông báo trước. Theo phía Ukraine, động thái này ảnh hưởng đến một số hoạt động quân sự, theo đó, những hạn chế này khiến các thiết bị đầu cuối trên máy bay không người lái (UAV) hoặc phương tiện di chuyển với tốc độ trên 160 km/giờ mất kết nối.

Theo CNBC, ông Musk viết trên mạng xã hội X rằng các hệ thống Starshield thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của Chính phủ Mỹ. Trong một bài đăng hôm 14/10, ông cho biết mọi giới hạn về tốc độ hoặc mức độ sử dụng đều do quân đội Mỹ quyết định và cuối cùng thuộc thẩm quyền của Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, một báo cáo công bố ngày 16/10 cho biết ông Musk đã đề xuất với ông Trump việc hạn chế dịch vụ Starlink tại Ukraine và cả hai cùng chịu trách nhiệm về các giới hạn này. Tuy nhiên, ông Musk và SpaceX chưa phản hồi các yêu cầu bình luận trong ngày.

Ông Serhii Beskrestnov, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Telegram trong tuần này rằng các lực lượng vũ trang Ukraine không được thông báo trước về những hạn chế, khiến một số nhiệm vụ thất bại.

Phó Thủ tướng Ba Lan Radoslaw Sikorski cũng chỉ trích ông Musk trên mạng xã hội X, đặt câu hỏi liệu tỷ phú này có tiếp tục đưa các tính toán chính trị vào hoạt động kinh doanh hay không. Được biết, Ba Lan đã thanh toán cho SpaceX để cung cấp quyền truy cập Starlink cho Ukraine.

Giới chức Ukraine cho biết các thiết bị đầu cuối di chuyển với tốc độ trên khoảng 160 km/giờ ngừng hoạt động từ ngày 13/10. Quân đội Ukraine chỉ biết về giới hạn này sau khi liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của SpaceX để phản ánh sự cố trong quá trình tác chiến.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara cho biết SpaceX đang tìm cách khôi phục tốc độ kết nối vệ tinh.

Tranh cãi diễn ra sau khi ông Trump kêu gọi Ukraine chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ngày 10/10, ông Musk đăng trên X rằng “ông Zelensky đã đi quá xa”. Hãng tin CNBC cho biết ông Musk đang cố vấn cho Lầu Năm Góc về công nghệ thông qua Dự án Meridian, tập trung vào việc định hình chiến lược và công nghệ cho tương lai của chiến tranh.

Cổ phiếu SpaceX đã giảm khoảng 11% trong tuần này. Công ty dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý mới nhất vào ngày 20/10.

Thúy Hà