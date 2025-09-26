EU triển khai hệ thống kiểm soát sinh trắc học “Entry/Exit System” tại biên giới

Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống kiểm soát sinh trắc học “Entry/Exit System (EES)” từ ngày 12/10/2025 với mục tiêu thay thế việc đóng dấu hộ chiếu truyền thống bằng việc thu thập dữ liệu sinh trắc học từ công dân không thuộc EU khi nhập cảnh và xuất cảnh.

Sân bay Litva - một trong những sân bay đầu tiên ở Châu Âu triển khai hệ thống kiểm soát sinh trắc học “Entry/Exit System (EES)”. (Ảnh: Traveltomorrow)

Hệ thống EES sẽ ghi nhận và lưu trữ dữ liệu sinh trắc học của công dân ngoài EU, bao gồm dấu vân tay và ảnh khuôn mặt, thay thế phương thức đóng dấu hộ chiếu truyền thống. Cùng với đó, ngày vào và ra của mỗi hành khách sẽ được tự động ghi nhận, giúp các cơ quan chức năng phát hiện tình trạng quá hạn lưu trú hoặc xử lý các trường hợp bị từ chối nhập cảnh. Trẻ em dưới 12 tuổi sẽ không phải lấy dấu vân tay. Ngoài ra, một số nhóm người như người có thẻ thường trú, người đi học, viên chức ngoại giao, hoặc các trường hợp đặc biệt khác sẽ được miễn áp dụng đầy đủ EES.

Theo kế hoạch, việc triển khai sẽ diễn ra từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, thay vì đồng loạt ở tất cả các cửa khẩu. Việc kiểm soát sẽ được thực hiện tại các máy sinh trắc học bố trí ở sân bay, cảng biển, nhà ga trên toàn châu Âu.

Giới chức EU khẳng định hệ thống mới sẽ giúp tăng cường an ninh biên giới, đồng thời rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách hợp lệ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc triển khai đồng bộ trên toàn khối có thể kéo dài tới 9 tháng do thách thức về cơ sở hạ tầng và nhân sự, dễ dẫn đến tình trạng ùn tắc tại các sân bay và cửa khẩu lớn trong giai đoạn đầu.

Việc đưa EES vào vận hành đánh dấu một bước tiến quan trọng của EU trong nỗ lực kiểm soát di chuyển xuyên biên giới, phản ánh xu hướng siết chặt an ninh và quản lý nhập cư tại nhiều quốc gia trước bối cảnh di cư và đi lại quốc tế ngày càng phức tạp.

Nguồn EEAS, Reuters, Financial Times

Thanh Vân