EU cảnh báo mở rộng khu định cư Israel đe dọa triển vọng giải pháp hai nhà nước

Liên minh châu Âu (EU) cho rằng việc Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây đang làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng thực hiện giải pháp hai nhà nước, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại Trung Đông.

Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas. Ảnh: Reuters.

Ngày 8/9, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết tất cả các nước thành viên EU đều nhất trí rằng các khu định cư của Israel tại Bờ Tây là trái với luật pháp quốc tế. Bà cảnh báo chính sách mở rộng khu định cư của Chính phủ Israel đang làm xói mòn triển vọng về một giải pháp hai nhà nước.

Bà Kallas tái khẳng định EU kiên định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và Palestine cùng tồn tại trong hòa bình và an ninh, với các đường biên giới được xác định và công nhận.

Lập trường trên được đưa ra trong bối cảnh hoạt động xây dựng khu định cư của Israel tại Bờ Tây gia tăng. Trước đó, EU đã cảnh báo kế hoạch xây dựng tại khu vực E1 có thể chia cắt Bờ Tây, cô lập Đông Jerusalem và tiếp tục làm suy yếu khả năng hình thành một nhà nước Palestine có lãnh thổ liền mạch.

Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày 8/9, Anh, Pháp, Canada và 9 quốc gia khác ra tuyên bố chung, cam kết thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động thương mại liên quan đến hàng hóa từ các khu định cư Israel tại Bờ Tây. Pháp cho biết sẽ tiến hành quy trình cấm nhập khẩu các sản phẩm từ những khu định cư này, trong khi Anh cũng công bố các biện pháp hạn chế thương mại và trừng phạt những đối tượng hỗ trợ hoạt động mở rộng khu định cư.

Động thái trên cho thấy sức ép quốc tế đối với chính sách khu định cư của Israel đang gia tăng. Tuy nhiên, EU vẫn chưa đạt được sự thống nhất để áp dụng các biện pháp tương tự ở cấp toàn khối, do những bất đồng giữa các nước thành viên, trong đó có sự phản đối của Đức.

Trong những tuần gần đây, EU nhiều lần cảnh báo tình hình Bờ Tây đang xấu đi, trong đó tình trạng bạo lực của người định cư Israel nhằm vào người Palestine gia tăng. Bà Kallas trước đó nhận định các dự án khu định cư tại E1 sẽ tạo thêm trở ngại đối với triển vọng giải pháp hai nhà nước.

Việc 12 quốc gia đồng thời đưa ra cam kết hạn chế thương mại với các khu định cư cho thấy vấn đề này đang trở thành một trọng tâm trong nỗ lực ngoại giao nhằm bảo vệ triển vọng giải quyết xung đột Israel-Palestine. Trong khi đó, EU tiếp tục khẳng định giải pháp hai nhà nước là nền tảng cho một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại khu vực.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters.