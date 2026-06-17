Em gái nhập viện vì mất ngủ, bà cụ 74 tuổi tự tìm lối thoát

Chứng kiến em gái nhập viện cả tháng vì mất ngủ kéo dài, các con phải nghỉ việc chăm nom, bà Nguyễn Thị Hội (74 tuổi, phường Long Biên, TP Hà Nội) lo mình cũng trở thành gánh nặng cho con cháu.

Trằn trọc đến 4h sáng mới ngủ được

Do quá trình lão hóa làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể, giảm tiết Melatonin (hormone điều hòa giấc ngủ) nên người cao tuổi thường bị khó ngủ, mất ngủ. Theo thống kê, khoảng 30 – 40% người cao tuổi nước ta gặp tình trạng rối loạn giấc ngủ. Bà Hội là một trường hợp điển hình cho tình trạng này.

Giọng chùng xuống, bà chia sẻ: “Tôi mất ngủ triền miên. Buổi tối lên giường từ 10h nhưng người tỉnh như sáo, cứ phải đến tầm 4 giờ sáng mới ngủ được. Mà ngủ thì cũng chập chờn, mê man, chỉ cần tiếng động nhỏ là tỉnh. Lại còn đi tiểu nhiều, mỗi lần dậy là trằn trọc mãi mới ngủ tiếp được. Thành ra tối ăn cơm tôi chẳng dám chan canh, sau 7 giờ tối là nhịn uống nước. Thế mà đêm vẫn phải dậy vài ba lần”.

Bà Hội (SĐT: 033.573.1138) mệt mỏi, bơ phờ vì mất ngủ.

Dù sau đó bà ngủ đến 8 - 9h sáng nhưng do giấc ngủ không sâu, thức đêm, ngủ ngày, nhịp sinh học đảo lộn nên cơ thể mệt mỏi, bơ phờ, chẳng muốn động tay động chân vào việc gì. Nhà cửa bề bộn bà cũng mặc, cơm nước chỉ nấu cho có, thói quen đi tập thể dục buổi sáng đã duy trì nhiều năm cũng bỏ bê.

Mỗi đêm trằn trọc không ngủ được, bà còn thấp thỏm lo mất ngủ gây tăng huyết áp, đột quỵ, lo tình trạng nặng lên phải nhập viện điều trị như em gái, vừa tốn tiền, vừa ảnh hưởng tới con cái phải bỏ công bỏ việc chăm nom mình.

Quyết không dùng thuốc tây

Để cải thiện giấc ngủ, bà Hội đã uống tâm sen, kỷ tử nhưng không mấy hiệu quả. Bản thân đang có bệnh nền hen phế quản và đau nhức xương khớp nên bà càng dè chừng với thuốc tây.

Một lần xem chương trình tư vấn sức khỏe trên truyền hình, bà thấy bác sĩ Hoàng Khánh Toàn (nguyên Chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) giới thiệu sản phẩm An thần ngủ ngon Tâm Bình. Nghe bác sĩ phân tích sản phẩm này có chiết xuất Nữ lang được nhập khẩu từ châu Âu chứa Melatonin thực vật giúp điều chỉnh nhịp sinh học, cân bằng lại chu kỳ thức - ngủ của cơ thể. Chiết xuất Bình vôi giúp tăng nồng độ chất dẫn truyền thần kinh GABA, làm giảm lo âu, căng thẳng, giúp ngủ ngon, sâu giấc. Các thảo dược quý như Tâm sen, Long nhãn, Lạc tiên... giúp dưỡng tâm an thần, dễ ngủ, ngủ ngon, không bị mệt mỏi sau khi thức dậy. Đây là sản phẩm thảo dược, không gây tác dụng phụ, người lớn tuổi có bệnh nền dùng rất yên tâm nên bà tin tưởng mua 10 hộp về dùng.

“Hôm đầu tiên, sau khi uống 2 viên vào buổi tối, tôi đã thấy dễ ngủ hơn, không còn chật vật tới 4 giờ sáng. Sau 1 tháng, vào giường nằm một lát là ngủ lúc nào không hay. Ngủ một mạch từ 10 - 11h tối đến 5–6h sáng. Hôm nào đêm dậy đi tiểu thì vào nằm là ngủ tiếp được ngay. Giấc ngủ sâu, không mê man, mộng mị. Sáng dậy người nhẹ nhõm, tỉnh táo”, bà kể.

Bà Hội dễ ngủ và ngủ ngon hơn sau khi dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình.

Nhờ ngủ ngon, sức khỏe bà thay đổi hẳn, mắt đỡ thâm quầng, cơ thể có sức sống: “Trước đây, 8–9h sáng tôi còn đang mê man, mộng mị. Giờ thì 5 - 6h dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho con cháu, rồi đi tập thể dục. Nhà cửa mình dọn dẹp, lau chùi được nên sạch sẽ, gọn gàng. Con cháu phấn khởi, bản thân mình cũng thấy yêu đời hơn”.

Sau khi giấc ngủ ổn định, bà giảm liều xuống còn 1 viên mỗi tối thì vẫn ngủ ngon. Thậm chí có hôm quên uống, bà vẫn dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được, cơ thể khỏe khoắn, bà Hội vui vẻ, yêu đời hơn.

“Ngủ được, người khỏe lên từng ngày mà chi phí mỗi tháng chỉ tầm 400.000 đồng. Với một người về hưu như tôi, thế là quá hợp lý. Thấy sản phẩm tốt, tôi đã giới thiệu An thần ngủ ngon Tâm Bình cho cô em gái với mấy người quen dùng thử xem sao, biết đâu lại hợp”, bà chia sẻ.

Nếu bạn đang tìm một giải pháp cải thiện mất ngủ hiệu quả, an toàn và chi phí hợp lý, hãy ra ngay nhà thuốc gần nhất mua An thần ngủ ngon Tâm Bình hoặc gọi tới tổng đài miễn cước 1800.28.28.85 để được tư vấn.

Đinh Thùy (CVT NL)