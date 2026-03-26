EC công bố chương trình AGILE trị giá 115 triệu euro nhằm tăng tốc công nghệ quốc phòng

Ủy ban châu Âu EC đã vừa công bố sáng kiến AGILE - chương trình trị giá 115 triệu euro nhằm thúc đẩy phát triển và triển khai nhanh các công nghệ quốc phòng tiên tiến, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Theo kế hoạch của Liên minh châu Âu, sáng kiến AGILE sẽ tập trung hỗ trợ từ 20–30 dự án trọng điểm do các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại châu Âu triển khai, trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và máy bay không người lái. Điểm đáng chú ý là chương trình có thể tài trợ tới 100% chi phí cho một số dự án chiến lược, nhằm rút ngắn đáng kể thời gian từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tế.

Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Henna Virkkunen nhấn mạnh rằng, sáng kiến AGILE sẽ giúp hình thành “văn hóa hành động nhanh”, cho phép các doanh nghiệp châu Âu đóng góp trực tiếp vào năng lực răn đe và an ninh của khu vực. Bà gọi đây là “mảnh ghép còn thiếu” trong chiến lược quốc phòng và an ninh của Liên minh.

Chương trình dự kiến có hiệu lực từ năm 2027, với nguồn ngân sách được điều chuyển từ khuôn khổ tài chính hiện tại của EU giai đoạn 2021–2027. AGILE cũng nằm trong định hướng rộng hơn của sáng kiến SAFE trị giá 150 tỷ euro, nhằm củng cố năng lực công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Một trong những điểm nổi bật của AGILE là cơ chế “tăng tốc” toàn diện. Theo đó, thời gian giải ngân có thể rút xuống chỉ còn khoảng 4 tháng, đồng thời áp dụng các quy trình xét duyệt nhanh như tự chứng nhận, nộp hồ sơ trực tuyến và đánh giá sơ bộ. Nhờ vậy, các công nghệ mới có thể được thử nghiệm, xác nhận và đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang chỉ trong vòng 1–3 năm.

Tuy nhiên, đề xuất cũng gây chú ý khi cho phép rút ngắn một số quy trình lập pháp, trong đó có việc hạn chế thời gian xem xét của nghị viện quốc gia nhằm đẩy nhanh tiến độ thông qua. Dù vậy, Ủy ban châu Âu khẳng định vẫn sẽ tuân thủ quy trình lập pháp tiêu chuẩn, với mục tiêu sớm đưa AGILE trở thành công cụ trọng yếu trong chiến lược quốc phòng của EU.

Ngọc Liên

Nguồn: Eunews/Euperspectives.