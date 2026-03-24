Ông Đỗ Văn Cường được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Chiều 24/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Dự và chủ trị hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã công bố Quyết định số 785/QĐ-UBND, ngày 20/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Đỗ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Yên Khương, nhiệm kỳ 2025-2030; Chủ tịch HĐND xã Yên Khương nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Đỗ Văn Cường trong suốt quá trình công tác tại nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồng thời mong muốn trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đỗ Văn Cường tiếp tục phát huy năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng mong muốn đồng chí Đỗ Văn Cường sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở GD&ĐT, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương, phát huy năng lực, sở trường tham mưu cho UBND tỉnh những chủ trương, định hướng mới theo tinh thần nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng ngành giáo dục sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã được, đổi mới mạnh mẽ, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Văn Cường cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng thời thể hiện quyết tâm, trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với tập thể lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Đỗ Văn Cường, sinh ngày 2/2/1980. Nơi ở hiện nay: Thôn Thạc Quả, xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ học vấn: 12/12 Học hàm học vị cao nhất: Tiến sỹ Khoa học Giáo dục Lý luận chính trị: Cao cấp Ngoại Ngữ: Cử nhân Tiếng Anh. Cử nhân Luật. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, ông Đỗ Văn Cường đã trải qua nhiều cương vị công tác như: giáo viên THPT, Phó hiệu trưởng Trường THPT, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định; Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa.

