Đức: Chợ Giáng sinh Magdeburg mở lại một năm sau vụ tấn công đẫm máu

Chợ Giáng sinh tại thành phố Magdeburg, phía Đông nước Đức đã chính thức mở cửa trở lại với tiếng chuông nhà thờ vang lên nhẹ nhàng, gần một năm sau vụ tấn công bằng xe khiến 6 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương gây rúng động thế giới.

Chợ Giáng sinh Magdeburg mở cửa trở lại gần một năm sau vụ tấn công bằng xe khiến hàng trăm người thương vong. Ảnh: France24.

Chợ năm nay được bảo vệ nghiêm ngặt bởi cảnh sát vũ trang và các rào chắn bê tông sơn màu đỏ – xanh lá cây, nhưng người dân địa phương vẫn bất chấp trời lạnh và mưa phùn để tận hưởng không khí lễ hội, thưởng thức đồ ăn nhẹ và nhâm nhi rượu vang nóng.

Lễ khai mạc diễn ra trong im lặng lúc 11 giờ sáng, trong lúc phiên tòa xét xử nghi phạm 51 tuổi người gốc Arập Xêút vẫn đang diễn ra gần đó. Bị cáo - một nha sĩ, người không phủ nhận việc cầm lái trong vụ tấn công được biết đến là nhân vật chỉ trích mạnh mẽ trên mạng đối với chính quyền Arập Xêút cũng như chính sách di cư của Đức.

Chợ Giáng sinh là truyền thống được yêu thích tại Đức, có ở hầu hết các thị trấn nhỏ, nơi người bán bày biện quà tặng, xúc xích, bánh kẹo và rượu vang nóng. Tuy nhiên, chi phí và sự phức tạp trong việc đảm bảo an ninh sau vụ tấn công năm 2024 ở Magdeburg, và vụ xe tải lao vào đám đông tại Berlin năm 2016, đã khiến một số chợ đứng trước nguy cơ bị hủy, và ngay cả chợ Magdeburg cũng chỉ nhận được giấy phép mở cửa trong tuần này.

Thị trưởng Magdeburg, bà Simone Borris thừa nhận nhiều người cảm thấy khu vực chợ “như một pháo đài”. Song, bà cho biết: “Nhưng tôi tin rằng ai cũng mong chờ chợ Giáng sinh sẽ đến, bởi chúng ta không muốn truyền thống bị tước đoạt.”

Chợ Giáng sinh Magdeburg được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng an ninh Ảnh: ABC News

Bên trong chợ, các trò chơi giải trí phát các phiên bản pop của các giai điệu Giáng sinh cổ điển, các gian hàng bắt đầu nướng xúc xích, rán bánh khoai tây và nấu các nồi cải xoăn lớn. Cư dân Regina Fierich và Edwin Brade đội mũ kiểu Ireland hào hứng hòa mình vào không khí mùa lễ.

Các biển tưởng niệm, hoa và nến được đặt tại một lối vào chợ để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tấn công năm ngoái. Bà Borris cho biết, những người sống sót và lực lượng phản ứng đã được mời tập trung tại quảng trường trước khi chợ mở cửa. Bà nói : “Họ đã chứng kiến và trải qua quá nhiều tối hôm đó và có lẽ sẽ không bao giờ quên. Mỗi người có cách xử lý riêng, nhưng tôi tin rằng ký ức đó sẽ không bao giờ phai mờ.”

Thu Uyên

Nguồn: France24, Euronews