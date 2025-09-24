Hotline: 0822.173.636   |

Đưa vào vận hành lấy số xếp hàng tự động tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh từ 01/10/2025

(Baothanhhoa.vn) - Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của tổ chức và công dân, Công an tỉnh Thanh Hoá đã đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống lấy số xếp hàng tự động, camera giám sát và máy đánh giá mức độ hài lòng của công dân tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh. Dự kiến, toàn bộ hệ thống sẽ được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 01/10/2025.

Đưa vào vận hành lấy số xếp hàng tự động tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh từ 01/10/2025

Người dân lấy số xếp hàng tự động tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Hệ thống này là một trong những giải pháp công nghệ đột phá, góp phần hiện đại hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, mang đến sự tiện ích và hài lòng cho Nhân dân. Theo đó, nếu như trước đây, khi đến làm thủ tục hành chính, người dân thường phải chờ đợi, xếp hàng để được hướng dẫn, giải quyết, thì nay với hệ thống lấy số tự động được lắp đặt ngay tại cổng ra vào cho phép người dân dễ dàng lựa chọn lĩnh vực, thủ tục, bấm số và nhận phiếu, ngồi đợi chờ loa thông báo đến thứ tự của mình.

Dữ liệu về số thứ tự được kết nối trực tiếp đến tất cả các quầy tiếp nhận và xử lý, giúp người dân nhanh chóng xác định được vị trí phục vụ, còn cán bộ giảm bớt các thao tác thủ công. Sau khi hoàn thành thủ tục, công dân có thể đánh giá ngay mức độ hài lòng đối với cán bộ giải quyết chỉ bằng một thao tác bấm chọn.

Được biết, Công an tỉnh đã trang bị thêm 2 màn hình cảm ứng lớn có kết nối internet và truy cập được vào Cổng dịch vụ công Quốc gia, giúp người dân dễ dàng tra cứu quy trình thủ tục, cùng 2 máy photocopy phục vụ nhu cầu in sao, bổ sung giấy tờ.

Việc đưa vào vận hành hệ thống lấy số tự động là bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính Công an tỉnh Thanh Hóa, thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an ngày càng chuyên nghiệp, gần dân và vì dân.

