Đưa Trung Chính trở thành miền quê đáng sống

Sau khi hợp nhất từ 6 đơn vị hành chính cũ gồm: Tân Thọ, Tân Phúc, Tân Khang, Trung Chính, Hoàng Sơn và Hoàng Giang, xã Trung Chính mới không chỉ có một không gian địa lý rộng lớn hơn mà còn mở ra cơ hội bứt phá về kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền xã đã xác định phát triển kinh tế là yếu tố then chốt để nâng cao đời sống người dân, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.

Sản xuất mây tre đan xuất khẩu tại HTX thủ công mỹ nghệ Tân Thọ, xã Trung Chính.

Xác định sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Trung Chính đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa. Xã đã tập trung phát triển thành công vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với diện tích 120ha. Mô hình này đã mang lại hiệu quả vượt trội, giúp sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 21,2 nghìn tấn. Không chỉ dừng lại ở sản xuất nông nghiệp theo phương thức truyền thống, các mô hình kinh tế nông nghiệp mới đã tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, mang đậm dấu ấn địa phương. Mô hình sản xuất nông nghiệp sạch theo chuỗi của Công ty TNHH Xuân Hiếu đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, hộ gia đình. Doanh nghiệp đã khẳng định uy tín với các sản phẩm thịt lợn sạch Xuân Hiếu, nem chua Liên Thu gia truyền. Sản phẩm thịt lợn ở đây được Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm định kỳ và kết luận đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Mỗi tháng doanh nghiệp xuất ra thị trường khoảng 30 tấn lợn thương phẩm, duy trì được sản phẩm thịt bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ chú trọng an toàn thực phẩm, Công ty TNHH Xuân Hiếu đã có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao là lợn sạch Xuân Hiếu, nem chua Liên Thu.

Cùng với nông nghiệp, các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cũng phát triển sôi động như mộc dân dụng, may gia công và làm hàng thủ công, thu hút hàng nghìn lao động, đóng góp đáng kể vào ngân sách. Hiện tại, trên địa bàn xã có 110 doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; có 9 HTX đang hoạt động và 1.620 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể.

Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư được tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt, đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn xã có 12 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 344,6 tỷ đồng, diện tích thực hiện dự án khoảng 20,85ha. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong Nhân dân. Sự phát triển kinh tế vượt trội đã tạo nền tảng vững chắc để Trung Chính đạt được những thành tựu toàn diện trong XDNTM và nâng cao đời sống Nhân dân. Đời sống dần khá giả, Nhân dân địa phương có nguồn lực đóng góp nhiều hơn cho xây dựng hạ tầng cũng như các tiêu chí NTM. Đến thời điểm này, xã đã huy động tổng nguồn lực xây dựng các tiêu chí NTM với số tiền khoảng 4.221 tỷ đồng, trong đó vốn Nhân dân đóng góp 2.500 tỷ đồng và hiến 75.000 ngày công, trên 5.000m2 đất... Đến nay, có 5 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ xã đề ra nhiều chỉ tiêu, trong đó phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao trước năm 2030. Chia sẻ về các mục tiêu phấn đấu, Bí thư Đảng ủy xã Lê Thanh Triều khẳng định: “Để đạt được những mục tiêu này, xã sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành quy hoạch chung làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung huy động nguồn lực phấn đấu để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Tăng cường vận động Nhân dân hiến đất cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông trên địa bàn. Đồng hành cùng các nhà đầu tư để phát triển doanh nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn”.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Trung Chính sẽ tập trung xây dựng các quy hoạch đồng bộ, bảo đảm phát huy tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí NTM nâng cao, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học và khu dân cư tập trung. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, lựa chọn giống lúa có năng suất, chất lượng cao. Tiếp tục khai thác hiệu quả ngành kinh tế mũi nhọn, tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao giá trị sản xuất và tạo ra các sản phẩm OCOP.

Với quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nghị quyết ngay sau đại hội, tin rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trung Chính sẽ sớm đạt mục tiêu đề ra, để trở thành miền quê đáng sống.

Bài và ảnh: Minh Hà