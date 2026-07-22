Đưa pháp luật vào cuộc sống từ những cách làm gần dân ở Kiên Thọ

Để người dân hiểu, tin và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, cấp ủy, chính quyền xã Kiên Thọ đã tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến từng thôn, từng nhóm đối tượng bằng những cách làm thiết thực, dễ hiểu và phù hợp với đặc thù địa bàn miền núi.

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên tại địa phương.

Ngay từ đầu năm, UBND xã Kiên Thọ đã ban hành kế hoạch về công tác PBGDPL hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời xây dựng kế hoạch chuyên đề, đề án chuyển đổi số trong PBGDPL. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu thực tế của Nhân dân.

Các hội nghị tập trung phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... cùng nhiều luật, nghị quyết mới của Quốc hội. Những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân được cán bộ tuyên truyền giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gắn với các tình huống thực tế nên người dân dễ tiếp thu, dễ nhớ.

Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2026, xã Kiên Thọ đã tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền pháp luật với hơn 1.500 lượt người tham gia. Riêng 8 hội nghị tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thu hút khoảng 600 lượt người; 8 hội nghị tuyên truyền các luật liên quan đến đời sống dân sinh có 904 lượt người tham dự. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, xã còn sử dụng hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở và trang thông tin điện tử để chuyển tải các quy định pháp luật như đất đai, hộ tịch, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống ma túy, khiếu nại, tố cáo... Những bản tin ngắn gọn, phát vào các khung giờ phù hợp giúp người dân dễ tiếp cận ngay cả khi đang lao động, sản xuất.

Công tác PBGDPL còn được lồng ghép thông qua nhiều hoạt động gần gũi với người dân. Tủ sách pháp luật tại các thôn, làng tiếp tục được khai thác; các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí tại khu dân cư; nội dung pháp luật được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể và thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở. Chính sự đa dạng về hình thức đã giúp pháp luật từng bước thấm sâu vào trong đời sống của người dân miền núi.

Một trong những điểm sáng của Kiên Thọ là phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Hiện toàn xã có 26 tổ hòa giải với 222 hòa giải viên được kiện toàn. Cùng với đó, địa phương xây dựng 3 mô hình “Tổ hòa giải điểm” và công nhận đội ngũ tập huấn viên cấp xã nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải. Các tổ hòa giải thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết những mâu thuẫn nhỏ ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Để đạt được kết quả trên, địa phương luôn xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thường xuyên phối hợp triển khai các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng gia đình văn hóa... Qua đó, việc PBGDPL không tách rời các phong trào ở cơ sở mà được lồng ghép một cách tự nhiên, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại xã Kiên Thọ vẫn còn một số khó khăn nhất định trong việc tuyên truyền, PBGDPL như: do địa hình rộng, dân cư phân tán nên khó tập trung phổ biến; một bộ phận người dân ở vùng xa còn hạn chế trong tiếp cận thông tin; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên chưa được tổ chức thường xuyên...

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác PBGDPL, xã Kiên Thọ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng gần dân, sát cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các nền tảng số, đồng thời duy trì các hội nghị tuyên truyền tại thôn, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên và hòa giải viên; xây dựng các chuyên mục hỏi - đáp pháp luật, tư vấn pháp lý lưu động, lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ để người dân dễ tiếp cận và ghi nhớ.

Bài và ảnh: Trần Hằng