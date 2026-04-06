Đưa BHXH, BHYT đến gần hơn với người dân

Trong bối cảnh yêu cầu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng cao, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chính sách an sinh được xác định là nhiệm vụ then chốt. Tại Thanh Hóa, với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, ngành BHXH đã từng bước đưa chính sách đi sâu vào đời sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Cán bộ Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH tỉnh vận động người tham gia BHXH, BHYT tại chợ Đình, phường Hàm Rồng.

Đưa chính sách “chạm” đến từng nhóm đối tượng

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT. Một trong những điểm nổi bật là việc đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn chính sách. Thông qua hình thức lồng ghép, chính sách đã được truyền tải đến tận cơ sở, đặc biệt là nhóm lao động khu vực phi chính thức - đối tượng còn nhiều hạn chế về tiếp cận thông tin. Tại các hội nghị, không khí trao đổi diễn ra sôi nổi khi người dân trực tiếp nêu câu hỏi, bày tỏ băn khoăn, thắc mắc và được giải đáp kịp thời để hiểu rõ hơn về chính sách.

Chị Nguyễn Thị Hòa, tiểu thương ở phường Hàm Rồng, chia sẻ: "Trước đây, tôi nghĩ BHXH tự nguyện khó tham gia vì thu nhập không ổn định. Nhưng sau khi được cán bộ tư vấn cụ thể, tôi hiểu rõ quyền lợi lâu dài nên đã đăng ký tham gia. Có bảo hiểm, mình yên tâm hơn cho tuổi già".

Tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngành BHXH đã linh hoạt sử dụng đội ngũ tuyên truyền viên là cán bộ cơ sở, trưởng thôn, người có uy tín để truyền đạt chính sách bằng tiếng địa phương. Cách làm này không chỉ giúp xóa bỏ “rào cản” ngôn ngữ mà còn tạo niềm tin, sự gần gũi với người dân.

Không chỉ dừng lại ở phương thức truyền thống, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội và nền tảng số để lan tỏa chính sách. Các nền tảng mạng xã hội trở thành kênh tương tác hiệu quả với người dân. Hàng nghìn lượt tin nhắn được giải đáp kịp thời, giúp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách. Đặc biệt, việc triển khai ứng dụng VssID - BHXH số được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành. BHXH tỉnh đã tích cực hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng để tra cứu thông tin, theo dõi quá trình đóng - hưởng, đồng thời thay thế thẻ BHYT giấy bằng hình ảnh điện tử. Năm 2025, toàn tỉnh đã phê duyệt gần 7.000 tài khoản VssID hợp lệ, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Bước sang năm 2026, các hoạt động truyền thông tiếp tục được đổi mới theo hướng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Trong tháng 3/2026, BHXH tỉnh đã tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền nhóm nhỏ tại chợ, khu dân cư. Kết quả phát triển mới 183 người tham gia BHXH tự nguyện và 360 người tham gia BHYT hộ gia đình, đồng thời duy trì hàng nghìn người tái tục tham gia. Các mô hình sáng tạo cũng được triển khai như khai thác dữ liệu số để xác định nhóm đối tượng tiềm năng; tổ chức tuyên truyền tại sàn giao dịch việc làm; lồng ghép hoạt động của đoàn thanh niên với truyền thông chính sách. Những cách làm này giúp tiếp cận đúng đối tượng, đúng nhu cầu, nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả vận động.

Bà Nguyễn Phương Huế, cán bộ Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH tỉnh, chia sẻ: "Khó nhất vẫn là thay đổi nhận thức ban đầu của người dân, nhất là lao động tự do. Nhưng khi mình kiên trì giải thích, đưa ra ví dụ cụ thể, nhiều người đã chuyển từ “nghe cho biết” sang “chủ động tham gia”. Có người sau khi tham gia còn trở thành “tuyên truyền viên” tích cực trong cộng đồng, vận động người thân, bạn bè cùng tham gia.

Hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân

Thực tiễn cho thấy, công tác tuyên truyền giữ vai trò quyết định trong việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT. Khi người dân hiểu rõ quyền lợi và ý nghĩa lâu dài của chính sách, họ sẽ chủ động tham gia và gắn bó bền vững. Mỗi câu chuyện cụ thể, mỗi trường hợp được thụ hưởng quyền lợi từ BHXH, BHYT chính là minh chứng sinh động, có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ hình thức tuyên truyền nào. Việc kết hợp giữa truyền thông chính sách với những “câu chuyện thật, người thật” đã góp phần làm cho chính sách trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp nhận hơn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn, nhất là tại khu vực lao động tự do, nơi thu nhập không ổn định và tâm lý “ngại đóng - chưa thấy lợi ích ngay” còn phổ biến. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn chưa tiếp cận đầy đủ thông tin chính thống, dễ bị ảnh hưởng bởi những hiểu lầm hoặc thông tin chưa chính xác. Điều này đòi hỏi ngành BHXH cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng cá thể hóa, sát với từng nhóm đối tượng. Việc ứng dụng công nghệ số, phân tích dữ liệu để xác định đúng “điểm chạm” với người dân sẽ là xu hướng tất yếu, giúp nâng cao hiệu quả truyền thông trong bối cảnh mới.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: "BHXH tỉnh Thanh Hóa xác định tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng. Mỗi cán bộ, viên chức BHXH sẽ là một tuyên truyền viên, góp phần lan tỏa chính sách đến từng người dân. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết chế độ cũng là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của người dân. Khi người tham gia được phục vụ nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch, họ sẽ trở thành “kênh truyền thông” hiệu quả nhất, góp phần lan tỏa chính sách trong cộng đồng. Đây chính là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Bài và ảnh: Tô Hà