Du lịch thay đổi khái niệm “chữa lành”

Không còn là những chuyến đi nghỉ dưỡng đơn thuần, du lịch “chữa lành” đang được định hình lại theo hướng sâu hơn, thực chất hơn. Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch wellness đang mở ra cách tiếp cận mới: du lịch không chỉ để thư giãn, mà còn để tái tạo toàn diện thân - tâm - trí.

Du khách tận hưởng kỳ nghỉ trong không gian xanh tại Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden.

Sau một thời gian trở thành “từ khóa” phổ biến, khái niệm du lịch “chữa lành” đang dần thoát khỏi “lớp vỏ” mang tính trào lưu để bước vào giai đoạn định hình rõ nét hơn. Trước đây, chỉ cần một không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên hay một khu nghỉ dưỡng tách biệt cũng có thể được gắn với hai chữ “chữa lành”. Tuy nhiên, nhu cầu của du khách hiện nay đã thay đổi đáng kể, không còn dừng ở việc tìm kiếm sự thư thái ngắn hạn mà hướng đến những trải nghiệm có khả năng cải thiện sức khỏe, cân bằng cảm xúc và tái thiết lập lối sống. Chính sự dịch chuyển này đã đưa du lịch wellness - du lịch chăm sóc sức khỏe, trở thành xu hướng chủ đạo, từng bước thay đổi cách hiểu về “chữa lành” trong lĩnh vực du lịch.

Theo các chuyên gia du lịch, điểm khác biệt của du lịch wellness so với các hình thức nghỉ dưỡng trước đây nằm ở tính chủ động và chiều sâu trải nghiệm. Nếu như trước kia, du khách chủ yếu nghỉ ngơi để quên mệt mỏi, thì nay họ đi để thay đổi bản thân. Một chuyến du lịch không chỉ gói gọn trong việc lưu trú và tham quan mà được thiết kế như một hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ chế độ ăn uống, vận động thể chất đến các hoạt động cân bằng tinh thần như yoga, thiền, spa trị liệu thiên nhiên. “Chữa lành” vì thế không còn là trạng thái cảm xúc nhất thời mà trở thành một quá trình có mục tiêu rõ ràng, gắn với nhu cầu cá nhân của du khách.

Cùng với đó, xu hướng cá nhân hóa cũng đang từng bước làm thay đổi cách tổ chức các sản phẩm du lịch. Các chương trình wellness được thiết kế riêng theo thể trạng, độ tuổi, thói quen sinh hoạt và cả áp lực tâm lý của từng nhóm khách. Điều này phản ánh rõ sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng du lịch, khi du khách ngày càng sẵn sàng chi trả cho những giá trị thiết thực, mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe. Nhiều người không còn coi du lịch là khoản chi tiêu mang tính hưởng thụ đơn thuần mà là một hình thức “đầu tư” cho chất lượng cuộc sống.

Giám đốc Kinh doanh VNPlus Travel (phường Hạc Thành) Nguyễn Hà Phương, cho biết: "Một xu hướng nổi bật khác đang góp phần tái định nghĩa “chữa lành” là sự kết hợp giữa du lịch và vận động. Chính vì vậy, đơn vị chúng tôi đã xây dựng một số tour có bố trí thời gian để du khách chủ động tham gia các hoạt động thể chất như đi bộ đường dài, đạp xe, leo núi, chèo thuyền hay các chương trình trải nghiệm ngoài trời. Sự vận động này không chỉ giúp cải thiện thể lực mà còn tạo sự kết nối với thiên nhiên - yếu tố được xem là cốt lõi của quá trình phục hồi thân - tâm - trí. Bên cạnh đó, các mô hình như “tạm rời thiết bị số”, cải thiện giấc ngủ hay sống chậm trong không gian xanh cũng đang được nghiên cứu để triển khai trong thời gian tới".

Là địa phương hội tụ cả biển, rừng, đồng bằng và hệ thống di sản văn hóa phong phú, Thanh Hóa đang có nhiều lợi thế để hình thành các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe mang tính đặc trưng. Các khu du lịch biển như Sầm Sơn, Hải Tiến có thể phát triển các hoạt động nghỉ dưỡng kết hợp vận động ngoài trời, yoga, thiền trên bãi biển; trong khi khu vực miền núi như Pù Luông, bản Bút lại phù hợp với các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên, sống chậm gắn với đời sống cộng đồng.

Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden (xã Pù Luông) Đỗ Đức Mạnh cho rằng: “Xu hướng du lịch wellness sẽ còn phát triển mạnh trong thời gian tới. Đây là cơ hội để du lịch Thanh Hóa tái cấu trúc sản phẩm theo hướng chất lượng, đồng thời nâng cao giá trị điểm đến, hướng tới các phân khúc khách có mức chi tiêu cao hơn. Điều này đòi hỏi sự thay đổi từ tư duy phát triển sản phẩm đến cách thức tổ chức và quảng bá, trong đó cần lấy nhu cầu thị trường làm trung tâm thay vì chỉ dựa vào lợi thế sẵn có”.

Sự thay đổi của khái niệm “chữa lành” không chỉ phản ánh nhu cầu mới của du khách mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới đối với ngành du lịch. Trong khi đó, việc tiếp cận xu hướng này tại phần lớn các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhiều điểm đến mới chỉ dừng ở khai thác tài nguyên sẵn có, chưa “nâng cấp” sản phẩm thành trải nghiệm có chiều sâu; nhân lực còn hạn chế; chưa có những mô hình tiêu biểu để nhân rộng hiệu quả...

Từ chỗ đơn thuần là nghỉ ngơi, du lịch “chữa lành” đang trở thành hành trình chủ động, nơi con người tìm kiếm sự cân bằng, phục hồi năng lượng và phát triển bản thân. Khi du lịch chăm sóc sức khỏe được hiểu đúng và làm đúng, du lịch sẽ không chỉ là những chuyến đi, mà trở thành hành trình tạo dựng cuộc sống chất lượng hơn đối với du khách, đồng thời thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, tạo dựng môi trường du lịch xanh, an toàn, thân thiện.

Bài và ảnh: Lê Anh