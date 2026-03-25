Hướng tới hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến hấp dẫn, giàu tiềm năng phát triển

Không chỉ hấp dẫn bởi tài nguyên phong phú và những trải nghiệm đa dạng, du lịch Thanh Hóa còn cho thấy dư địa phát triển lớn với hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sản phẩm không ngừng được làm mới, từng bước định hình là điểm đến bốn mùa trên bản đồ du lịch quốc gia.

Biển Sầm Sơn - một trong những trọng điểm du lịch của Thanh Hóa luôn thu hút đông đảo du khách mỗi dịp hè. Ảnh: Phương Anh

Lợi thế tài nguyên kiến tạo không gian du lịch bốn mùa

Trong nắng xuân dịu nhẹ, bà Chantal Groux (du khách người Canada) cùng những người bạn thong dong ngắm khung cảnh bình yên buổi sớm tại Pù Luông. Làn sương mỏng bảng lảng trên sườn núi, phủ nhẹ lên những thửa ruộng bậc thang xanh non tạo nên không gian trong lành, yên bình của miền sơn cước.

Hai ngày lưu trú tại đây, với bà không chỉ là một chuyến đi mà còn là quãng thời gian trải nghiệm trọn vẹn giữa thiên nhiên và đời sống bản địa. Những bữa cơm giản dị, nhịp sinh hoạt chậm, sự thân thiện của người dân cùng hành trình khám phá bản làng của đồng bào Thái, Mường... đã tạo nên những kỷ niệm khó quên tại Pù Luông. “Đây là một trong những nơi tôi ấn tượng nhất trong chuyến đi. Không gian rất yên bình, con người thân thiện và ẩm thực cũng rất đặc biệt. Tôi thực sự thích cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên ở đây”, bà Chantal Groux chia sẻ.

Pù Luông chỉ là một lát cắt trong bức tranh du lịch rộng lớn của Thanh Hóa. Với lợi thế “hội tụ ba vùng sinh thái” miền núi- trung du, đồng bằng và ven biển cùng nguồn tài nguyên văn hóa phong phú với Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, 5 di tích quốc gia đặc biệt và hơn 1.500 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cùng hệ thống lễ hội, trò chơi trò diễn dân gian, làng nghề truyền thống được gìn giữ đã tạo nền tảng cho phát triển du lịch.

Là thế mạnh của du lịch Thanh Hóa, du lịch biển với các điểm đến nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa... tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng. Hệ thống nghỉ dưỡng, không gian sinh hoạt công cộng, hoạt động lễ hội và các sản phẩm vui chơi giải trí ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Ở khu vực miền núi, du lịch sinh thái cộng đồng phát triển theo mùa, rõ nét vào mùa xuân và thời điểm ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, khi những sườn núi phủ sắc vàng đặc trưng. Bên cạnh cảnh quan hấp dẫn, hệ sinh thái rừng còn được bảo tồn khá nguyên vẹn, cùng với đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc được gìn giữ, tạo nên không gian thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá bản làng, trekking băng rừng và du lịch sinh thái.

Các giá trị văn hóa - lịch sử tiếp tục được khai thác gắn với hoạt động tham quan, lễ hội tại các điểm đến như Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, đền Bà Triệu..., tạo chiều sâu cho hành trình du lịch.

Sự đa dạng về tài nguyên và nỗ lực hoàn thiện các sản phẩm du lịch đã tạo điều kiện mở rộng thị trường, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ chỗ chủ yếu được biết đến với du lịch biển vào mùa hè, Thanh Hóa đang hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, hấp dẫn, mang bản sắc rõ nét, hướng tới mục tiêu du lịch bốn mùa.

Bức tranh tăng trưởng ấn tượng

Giai đoạn 2021-2025 đánh dấu bước phát triển nhanh và khá toàn diện của du lịch Thanh Hóa: Toàn tỉnh ước đón gần 58,5 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17,2%/năm, trong đó có trên 2,47 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 129.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 34,5%/năm. Riêng năm 2025, tổng lượt khách du lịch đến Thanh Hóa ước đạt hơn 16,28 triệu lượt, tăng 6,1% so với năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra; khách quốc tế đạt trên 852.000 lượt, tăng 18,4%. Tổng thu du lịch đạt khoảng 45.606 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ; doanh thu từ khách quốc tế đạt hơn 457 triệu USD.

Khu du lịch sinh thái Pù Luông với cảnh quan ruộng bậc thang và không gian nghỉ dưỡng sinh thái đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Cùng với sự gia tăng về lượng khách và doanh thu, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch phát triển mạnh. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.450 cơ sở lưu trú với hơn 50.000 phòng, trong đó có 116 khách sạn từ 1 đến 5 sao với trên 13.500 phòng. Các loại hình lưu trú như homestay, biệt thự du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách.

Nguồn nhân lực du lịch từng bước được chuẩn hóa, với hơn 62.000 lao động, gần 84% đã qua đào tạo, bồi dưỡng. Cùng với đó, cơ cấu sản phẩm tiếp tục được điều chỉnh theo hướng đa dạng, phù hợp với nhu cầu thị trường; các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức với quy mô ngày càng lớn, tạo thêm sản phẩm và thu hút khách.

Sự gia tăng liên tục, đặc biệt ở chỉ tiêu doanh thu cho thấy du lịch Thanh Hóa không chỉ mở rộng về quy mô mà còn từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị khai thác.

Hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư - tạo dư địa phát triển du lịch

Kết quả tăng trưởng này có được nhờ việc Thanh Hóa tập trung đầu tư hạ tầng và đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Trong những năm qua, hệ thống giao thông với các tuyến cao tốc, đường ven biển và kết nối liên vùng được đầu tư, rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng khả năng tiếp cận các khu, điểm du lịch. Công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành các khu vực phát triển trọng điểm, tạo cơ sở thu hút đầu tư.

Đến nay, Thanh Hóa đã thu hút 77 dự án đầu tư du lịch với tổng vốn đăng ký gần 155.000 tỷ đồng. Sự tham gia của các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, Flamingo, ORG, T&T... không chỉ góp phần hình thành các sản phẩm du lịch quy mô, chất lượng cao mà còn là minh chứng rõ nét cho sức hút và tiềm năng phát triển của Thanh Hóa.

Tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo động lực phát triển du lịch Thanh Hóa.

Nhiều dự án đã đi vào hoạt động như: quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, quần thể Quảng trường biển - Công viên nước Sầm Sơn, Khu nghỉ dưỡng Vlasta - Nam Sầm Sơn, Flamingo Hải Tiến, Lamori Thọ Xuân..., góp phần thay đổi diện mạo du lịch của tỉnh.

Không chỉ tập trung vào du lịch biển, dòng vốn đầu tư còn được mở rộng sang các loại hình du lịch sinh thái cộng đồng và văn hóa tâm linh. Trong đó, dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên với quy mô hơn 350ha, tổng mức đầu tư trên 35.000 tỷ đồng là một trong những dự án tiêu biểu. Dự án được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch văn hóa - tâm linh quy mô lớn, gắn với giá trị lịch sử văn hóa của vùng đất Bà Triệu và không gian linh thiêng núi Nưa, góp phần bổ sung sản phẩm du lịch có chiều sâu, tạo điểm nhấn mới cho du lịch Thanh Hóa trong thời gian tới.

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chia sẻ: Những năm qua, ngành du lịch đã chủ động tham mưu định hướng phát triển sản phẩm phù hợp với tiềm năng từng khu vực, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan trong xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Cùng với đó, tỉnh chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khảo sát, triển khai dự án; đồng thời định hướng phát triển sản phẩm theo hướng đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm hài hòa giữa khai thác du lịch và gìn giữ các giá trị văn hóa, tự nhiên.

“Việc thu hút đầu tư không chỉ nhằm gia tăng số lượng dự án, mà quan trọng hơn là hình thành các sản phẩm du lịch có chất lượng, có bản sắc và khả năng cạnh tranh”, bà Vương Thị Hải Yến nhấn mạnh.

Với nền tảng hiện có cùng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, du lịch Thanh Hóa đang mở ra dư địa phát triển rộng lớn. Chính quyền địa phương chủ động đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án, hình thành các sản phẩm du lịch quy mô, chất lượng.

Trên cơ sở đó, du lịch Thanh Hóa hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những trụ cột tăng trưởng của tỉnh, đồng thời phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Phương Anh