Dự báo chiều 25/8, bão số 5 vào đất liền Thanh Hóa đến Quảng Trị

Dự báo khoảng 16h ngày 25/8, tâm bão số 5 ở trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị; cường độ giảm xuống cấp 11-12, giật cấp 14.

Dự báo đường đi của bão số 5 lúc 16h15 ngày 24/8/2025.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 16h ngày 24/8, tâm bão số 5 ở 17,6 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An 470km, Hà Tĩnh 450km, Bắc Quảng Trị 390km về phía Đông.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 16 và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo diễn biến bão trong 24-48 giờ tới:

4h ngày 25/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h, vào Nam vịnh Bắc Bộ. Cách Nghệ An 240km, Hà Tĩnh 210km, Bắc Quảng Trị 140km. Cường độ: cấp 13-14, giật cấp 16.

Cảnh báo rủi ro cấp 3 trên Bắc Biển Đông, vịnh Bắc bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Huế (Hòn Ngư, Cồn Cỏ); rủi ro cấp 4 tại vùng ven biển Thanh Hóa đến Quảng Trị.

16h ngày 25/8, bão ở trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (18,5 độ Vĩ Bắc, 105,6 độ Kinh Đông). Cường độ giảm xuống cấp 11–12, giật cấp 14.

Cảnh báo rủi ro cấp 3 tại vịnh Bắc bộ, vùng biển Nam Quảng Trị đến Huế; rủi ro cấp 4 tại đất liền Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị và vùng ven biển Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đến 16h ngày 26/8, bão đi sang Trung Lào và suy yếu nhanh, cường độ dưới cấp 6.

NM