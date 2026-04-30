Đồng vốn nhỏ, khát vọng lớn

Từ khoản vốn vay không lớn của Quỹ Hỗ trợ Nông dân (HTND), nhiều hội viên nông dân ở Thanh Hóa đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, đưa kỹ thuật mới vào đồng ruộng, chuồng trại và từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh và hội nông dân cơ sở thăm mô hình kinh tế của gia đình anh Bùi Văn Biên, xã Nguyệt Ấn.

Thực tế ở nhiều địa phương trong tỉnh cho thấy, việc cho vay không làm theo kiểu chia đều. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát nhu cầu từng hộ, lựa chọn mô hình phù hợp, công khai danh sách và mức vay. Sau khi giải ngân, cán bộ hội theo dõi tiến độ, nhắc nhở người vay sử dụng vốn đúng mục đích. Ở nhiều địa phương còn lồng ghép tập huấn kỹ thuật gắn với kết nối tiêu thụ sản phẩm cho người dân thông qua Tổ hợp tác và doanh nghiệp.

Trước đây gia đình anh Bùi Văn Biên, xã Nguyệt Ấn sản xuất theo phương thức truyền thống; trồng trọt phụ thuộc thời tiết, chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Nhận thấy nhu cầu thị trường đối với nông sản sạch ngày càng tăng, được sự hỗ trợ từ Quỹ HTND cùng với nguồn vốn khác, anh Biên đã đầu tư mô hình trồng dưa vàng trong nhà lưới, kết hợp chăn nuôi lợn quy mô gia trại.

Trên diện tích 3.200m2, anh Biên đầu tư hệ thống nhà lưới để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và sâu bệnh. Nhờ quản lý tốt điều kiện canh tác, cây dưa sinh trưởng ổn định, chất lượng đồng đều. Mỗi vụ dưa mang lại nguồn thu cả trăm triệu đồng, giúp nâng hiệu quả sử dụng đất. Song song với trồng trọt, anh phát triển chăn nuôi trên diện tích khoảng 3ha, duy trì đàn lợn khoảng 600 con. Chuồng trại làm kiên cố, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh. Quy trình chăn nuôi được tổ chức bài bản, từ khâu con giống, thức ăn đến kiểm soát dịch bệnh.

Mô hình của gia đình anh Biên vận hành theo cơ chế liên kết giữa trồng trọt và chăn nuôi. Phụ phẩm nông nghiệp được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi. Chất thải chăn nuôi được xử lý để phục vụ sản xuất, giảm chi phí và hạn chế ô nhiễm. Nhờ cách thức trên, mô hình mang lại doanh thu khoảng 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Anh Biên chia sẻ: “Hiệu quả từ vốn vay Quỹ HTND đã rõ, cái quan trọng hơn là khi tiếp cận vốn, tôi được tham gia các lớp tập huấn do Hội Nông dân tổ chức, nắm vững kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi; được hướng dẫn chuyển đổi số, cách tìm đầu ra cho sản phẩm... Nhờ đó, trang trại của gia đình phát triển ổn định”.

Từ khoản vay 100 triệu đồng của Quỹ HTND tỉnh cùng với khoản tiết kiệm của gia đình, ông Phạm Tiến Thu, thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc đầu tư mở rộng sản xuất. Ông dành một phần diện tích để cải tạo 3 ao nuôi tôm thẻ chân trắng, cá mè và tôm càng xanh. Ngoài ra, ông duy trì chăn nuôi 4 cặp bò sinh sản. Hiện mô hình kinh tế tổng hợp đã mang lại nguồn thu ổn định và trở thành địa chỉ để hội viên nông dân trong và ngoài xã đến tham quan, học tập.

Quỹ HTND tỉnh vừa giải ngân 500 triệu đồng cho 5 hộ hội viên trên địa bàn xã Thạch Bình để triển khai dự án nuôi chim bồ câu Pháp theo mô hình liên kết phát triển kinh tế hộ. Các hộ tham gia có tổng diện tích đất và chuồng trại khoảng 7.550m2, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi, đồng thời có kinh nghiệm và nguồn lao động phù hợp. Với nguồn vốn này, các hộ có thêm điều kiện mở rộng đàn vật nuôi, cải tạo chuồng trại, áp dụng kỹ thuật chăm sóc để giảm hao hụt và nâng cao thu nhập. Mô hình cũng hướng tới xây dựng tổ hợp tác nuôi chim bồ câu Pháp, từng bước hình thành tổ hội nông dân nghề nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Thực tế ở nhiều địa phương cho thấy, vốn vay không lớn nhưng nếu đến đúng hộ, đúng mô hình thì có thể tạo chuyển biến rõ nét trong sản xuất. Điều quan trọng là đồng vốn được đặt đúng chỗ, được hội theo dõi, hướng dẫn sẽ giúp người vay phát triển kinh tế bền vững.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Quỹ cho biết: “Những năm qua, công tác triển khai vốn vay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp hội tổ chức xét chọn hộ vay, xây dựng dự án, hướng dẫn thủ tục và giải ngân đúng quy định. Nguồn vốn không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, mà còn thúc đẩy phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi; mở rộng quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm và góp phần đẩy mạnh công tác hội, thu hút đông đảo hội viên tham gia”.

Được biết, Quỹ HTND toàn tỉnh đang quản lý hơn 54 tỷ đồng và đã hỗ trợ cho gần 1.000 hội viên vay vốn để thực hiện 547 dự án liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề nông thôn, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường... Để tiếp tục đồng hành cùng hội viên, Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa Quỹ HTND, xác định đúng đối tượng vay vốn, xây dựng dự án phù hợp thực tế, đồng thời nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị. Hội cũng sẽ vận động các nguồn lực để tăng quy mô quỹ, tạo điều kiện cho nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất...

Bài và ảnh: Xuân Minh