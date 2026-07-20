Đồng thuận tạo đà cho các dự án trọng điểm

Giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đồng thời tạo dư địa phát triển cho địa phương trong giai đoạn mới. Tại xã Trung Chính, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cách làm công khai, minh bạch, công tác GPMB đạt nhiều kết quả tích cực.

Tiến độ GPMB khu dân cư mới đô thị Cầu Quan được triển khai quyết liệt, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện dự án hiệu quả.

Tại xã Trung Chính, Dự án Cụm Công nghiệp (CCN) Cầu Quan có quy mô hơn 47ha, ảnh hưởng đến 420 hộ dân, do Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Thiên Long làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Với tổng mức đầu tư khoảng 420 tỷ đồng, khi đi vào hoạt động, CCN thu hút các lĩnh vực như dệt may, sản xuất chăn ga gối đệm, da giày, nội thất, điện - điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi..., góp phần tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Để bảo đảm tiến độ, xã Trung Chính đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư, tập trung rà soát nguồn gốc đất, tổ chức kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ đúng quy định; đồng thời tăng cường tuyên truyền, đối thoại, kịp thời giải đáp những kiến nghị của người dân. Mọi thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ đều được công khai đến từng hộ, tạo sự minh bạch và củng cố niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân khi thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Đức Quang, cán bộ phụ trách công tác GPMB Dự án CCN Cầu Quan cho biết: “Quá trình kiểm đếm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Phương án áp giá bồi thường được công khai đến từng hộ dân. Nhờ thực hiện công khai, minh bạch nên đa số các hộ dân đều đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác GPMB. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho khoảng gần 90% số hộ bị ảnh hưởng”. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành GPMB khoảng 44,3ha, đạt 94,3% tổng diện tích.

Xã Trung Chính cũng tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư phục vụ những dự án trọng điểm quốc gia. Khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại thôn Phú Quý I, có diện tích khoảng 2,5ha, được khởi công từ tháng 1/2026. Đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm đường giao thông, điện, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh và các công trình phụ trợ đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng điều kiện để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Bà Lê Thị Vụ, thôn Phú Quý chia sẻ: “Người dân rất phấn khởi khi địa phương có nhiều dự án được triển khai. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi được thông tin đầy đủ về chủ trương, chính sách, phương án bồi thường nên hầu hết các hộ đều đồng thuận, tạo điều kiện để các dự án được triển khai thuận lợi”.

Hiện nay, xã Trung Chính đang triển khai đạt kế hoạch công tác GPMB phục vụ nhiều dự án trọng điểm, như: CCN Cầu Quan, CCN Tân Thọ, khu dân cư mới đô thị Cầu Quan, khu dân cư Hoàng Giang giai đoạn 2 và các khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Mặc dù khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều hộ dân nhưng nhờ phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ ngay từ cơ sở. Với kết quả đạt được, xã Trung Chính được đánh giá là một trong những điểm sáng trong công tác GPMB thực hiện các dự án của tỉnh.

Ông Lê Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chính, cho biết: “Địa phương luôn xác định trách nhiệm của từng cán bộ đối với từng dự án, từng nhóm hộ dân. Đồng thời, tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời giải quyết các kiến nghị phát sinh. Việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân chính là yếu tố quan trọng tạo nên sự đồng thuận trong quá trình GPMB. Đây không chỉ là tiền đề để địa phương thu hút đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững".

Khánh Phương