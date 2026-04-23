Dông lốc gây tốc mái nhà của người dân xã Mường Lý

Hải Đăng
(Baothanhhoa.vn) - Rạng sáng 23/4, trên địa bàn xã Mường Lý xảy mưa lớn và dông lốc kèm theo gió giật mạnh làm tốc mái nhà một số hộ dân trên địa bàn.

Dông lốc gây tốc mái nhà của người dân xã Mường Lý

Rạng sáng 23/4, trên địa bàn xã Mường Lý xảy mưa lớn và dông lốc kèm theo gió giật mạnh làm tốc mái nhà một số hộ dân trên địa bàn.

Dông lốc gây tốc mái nhà của người dân xã Mường Lý

Người dân xã Mường Lý hỗ trợ các gia đình bị tốc mái khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra.

Dông lốc đã gây tốc mái nhà của 4 hộ trên địa bàn xã. Trong đó, 3 nhà bị tốc mái tôn, 1 nhà bị tốc mái Pro xi măng (hư hỏng trên 50%). Rất may không thiệt hại về người.

Dông lốc gây tốc mái nhà của người dân xã Mường Lý

Dông lốc gây tốc mái nhà của người dân xã Mường Lý

Nhà ở của người dân xã Mường Lý bị tốc mái fibro xi măng, hư hỏng trên 50%.

Ngay sáng sớm, UBND xã Mường Lý đã chỉ đạo phòng chuyên môn, các bản khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá sơ bộ thiệt hại trên địa bàn, để tổng hợp, báo cáo cấp trên . Hướng dẫn nhân dân khắc phục tạm thời hư hỏng nhà cửa để ổn định đời sống.

Hải Đăng

