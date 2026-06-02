6 đội thi truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2/6, tại Nhà hát Lam Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức khai mạc Chương trình truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2026, vòng thi sơ loại cấp tỉnh - cụm thi số 2.

Sáng 2/6, tại Nhà hát Lam Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức khai mạc Chương trình truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2026, vòng thi sơ loại cấp tỉnh - cụm thi số 2.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa; góp phần đưa Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đi vào thực tiễn, lan tỏa các giá trị cốt lõi “tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ”, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam phát biểu khai mạc hội thi.

Tham gia chương trình, cụm thi số 2 có 6 đội thi đến từ các xã Triệu Sơn, Quảng Ninh, Tống Sơn, Thăng Bình, Tân Ninh và phường Quang Trung.

Các đội thi trải qua 3 phần thi: chào hỏi, thông điệp truyền thông và năng khiếu.

Phần thi chào hỏi của đội thi.

Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, các đội thi đã mang đến chương trình nhiều tiểu phẩm, tiết mục văn nghệ, phần thuyết trình giàu tính thực tiễn, phản ánh những vấn đề đặt ra trong đời sống gia đình hiện nay.

Phần thi năng khiếu tại hội thi.

Đồng thời, các đội thi đã chia sẻ một số mô hình, kinh nghiệm hay trong xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình và giáo dục đạo đức, lối sống cho các thế hệ.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ xã Thăng Bình.

Kết thúc vòng thi sơ loại cấp tỉnh tại cụm thi số 2, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi xã Thăng Bình; giải Nhì cho đội thi xã Quảng Ninh và phường Quang Trung; các đội còn lại đoạt giải Ba.

Vòng sơ khảo cấp tỉnh được tổ chức tại 5 cụm thi. Mỗi cụm thi sẽ lựa chọn các đội đoạt giải Nhất và Nhì để tham gia vòng chung kết cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6/2026.

