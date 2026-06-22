Đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nêu rõ thành phố xác định đường sắt đô thị không chỉ là phương tiện giao thông của tương lai mà còn là phương thức tổ chức lại không gian phát triển của Thủ đô trong thế kỷ 21.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu khởi công dự án nhà ở cho thuê và 5 đường sắt đô thị thành phố Hà Nội.

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi công đồng thời công trình đầu tư xây dựng 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với 3 điểm cầu trên địa bàn thành phố.

Tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội.

Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội.

Ba dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn của thành phố gồm Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại Khu đô thị mới Pháp Vân-Tứ Hiệp (phường Yên Sở), Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư và Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên do Tập đoàn Him Lam triển khai.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, việc triển khai các dự án nhà ở cho thuê nhằm hiện thực hóa chủ trương ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê của Trung ương và thành phố Hà Nội. Nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Với quy mô hàng nghìn căn hộ từ các dự án, đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội, đồng thời là bước đi cụ thể nhằm hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn của người dân Thủ đô trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tiếp tục gia tăng.

Dự án nhà ở cho thuê tại Khu đô thị mới Pháp Vân-Tứ Hiệp có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 19.000m2, gồm 3 tòa nhà A2, A3 và A4 với mức đầu tư của dự án gần 1.396 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng có diện tích khoảng 2,46ha với mức đầu tư hơn 3.562 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028. Công ty Cổ phần Vinhomes là nhà thầu thi công với quy mô 7 tòa nhà, cao từ 12-13 tầng cùng 2 tầng hầm đồng bộ, cung cấp 1.166 căn hộ.

Công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất điều chỉnh Dự án Công viên công nghệ thông tin sang Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên, dành hơn 11ha đất để phát triển khoảng 6.000 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 4.000 căn hộ được bố trí cho thuê dài hạn.

Khi hoàn thành, các dự án sẽ bổ sung số lượng lớn căn hộ cho thuê giá phù hợp, tạo điều kiện để người dân có thu nhập trung bình và thấp tiếp cận nhà ở an toàn, hợp pháp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và giảm áp lực về nhà ở thành phố.

Liên danh nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã được lựa chọn là tổng thầu EPC cho 5 dự án đường sắt đô thị mới tại Thủ đô trên cơ sở vượt trội về năng lực nội tại cùng mạng lưới đối tác là các công ty hàng đầu thế giới. Năm dự án đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo mô hình TOD (đô thị định hướng giao thông công cộng), với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Đây là bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình phát triển mạng lưới giao thông hiện đại của Hà Nội, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc và khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng mới cho Thủ đô giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Lễ khởi công dự án nhà ở cho thuê và 5 đường sắt đô thị thành phố Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đặc biệt, dự án sẽ mở rộng không gian phát triển theo các hành lang Bắc-Nam, Đông-Tây; kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội với các cực tăng trưởng mới như Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Gia Lâm và các địa phương trong Vùng Thủ đô; qua đó nâng cao năng lực liên kết vùng, tăng sức cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Trong 5 tuyến metro thì tuyến số 8 (Hòa Lạc-Sơn Đồng-Mai Dịch-Vành đai 3-Lĩnh Nam-Dương Xá) có quy mô lớn nhất, dài khoảng 91km, trong đó 66km thuộc địa phận Hà Nội, kết nối với Hưng Yên và Bắc Ninh.

Đứng thứ hai về quy mô vốn là tuyến số 1, dài 81km, kết nối sân vận động Hùng Vương-Ngọc Hồi-ga Hà Nội-Yên Viên-Nội Bài, trong đó dự án dự kiến đi ngầm toàn tuyến.

Thứ ba là Tuyến số 2 nối sân bay Nội Bài với khu vực Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và sân vận động Hùng Vương dài khoảng 56,5km. Tuyến số 10 có lộ trình Cổ Loa-Võ Chí Công-Vành đai 3-Vành đai 2,5-Times City-Cổ Loa, dài khoảng 43km. Tuyến số 14 từ cầu Thăng Long đến Ocean Park dài khoảng 32km, trong đó 27km thuộc địa phận Hà Nội.

Việc đồng loạt triển khai 5 tuyến metro thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy đầu tư hạ tầng giao thông của thành phố. Thay vì thực hiện từng tuyến riêng lẻ như trước đây, Hà Nội đang chuyển sang mô hình đầu tư đồng bộ nhiều tuyến cùng một lúc, nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định lễ khởi công là bước đi cụ thể nhằm đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô, Quy hoạch Tổng thể Thủ đô và các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đi vào thực tiễn; thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc sử dụng hiệu quả những cơ chế đã được giao để tạo ra động lực tăng trưởng mới, không gian phát triển mới và những giá trị mới cho người dân Thủ đô.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu khởi công dự án nhà ở cho thuê và 5 đường sắt đô thị thành phố Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố xác định phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm; hình thành các cực tăng trưởng mới được kết nối bằng hệ thống hạ tầng hiện đại và đồng bộ. Đây là định hướng chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, phân bổ hợp lý dân cư, việc làm và các hoạt động kinh tế - xã hội; khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực và tạo ra động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều năm tới.

Ông Vũ Đại Thắng nêu rõ Hà Nội xác định đường sắt đô thị không chỉ là phương tiện giao thông của tương lai mà còn là phương thức tổ chức lại không gian phát triển của Thủ đô trong thế kỷ 21.

Mỗi tuyến đường sắt được khởi công không chỉ mở ra một hành lang giao thông mới mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho Hà Nội trong nhiều năm tới. Đối với các dự án nhà ở cho thuê, đây là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Mục tiêu là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp; góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế. Việc triển khai đồng thời các dự án đường sắt đô thị và nhà ở cho thuê thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Hà Nội trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; đưa Luật Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô và các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đi vào cuộc sống bằng những công trình, sản phẩm và kết quả phát triển cụ thể.

Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và đại diện doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức chính thức khởi công các công trình.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/dong-loat-khoi-cong-3-du-an-nha-o-cho-thue-va-5-du-an-duong-sat-do-thi-thanh-pho-ha-noi-post1119763.vnp