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Đóng cửa mỏ cát số 46 tại xã Cẩm Vân

HG (Nguồn: UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc chấp thuận phương án đóng cửa mỏ khoáng sản đồng thời đóng cửa mỏ cát số 46 tại xã Cẩm Vân đã cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Vân Lộc

Đóng cửa mỏ cát số 46 tại xã Cẩm Vân

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc chấp thuận phương án đóng cửa mỏ khoáng sản đồng thời đóng cửa mỏ cát số 46 tại xã Cẩm Vân đã cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Vân Lộc

Đóng cửa mỏ cát số 46 tại xã Cẩm Vân

Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận phương án đóng cửa mỏ khoáng sản, đồng thời đóng cửa mỏ cát số 46 tại xã Cẩm Vân, tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 1907/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của UBND tỉnh do Giấy phép khai thác khoáng sản số 67/GP-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực.

Diện tích khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản là 40.600m2.

Trên cơ sở hạng mục, khối lượng công tác đóng cửa mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường đã thực hiện, Công ty TNHH Vân Lộc có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực đất có diện tích để UBND xã Cẩm Vân quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ liên quan phát sinh theo quy định.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)

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