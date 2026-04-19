Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Hoàng Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúc 18 giờ 00 ngày 19/4 trên sân nhà trong trận cầu then chốt của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với hàng loạt tổn thất lực lượng và áp lực không nhỏ trước đối thủ đang trên đà “hồi sinh”.

Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúc 18 giờ 00 ngày 19/4 trên sân nhà trong trận cầu then chốt của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với hàng loạt tổn thất lực lượng và áp lực không nhỏ trước đối thủ đang trên đà “hồi sinh”.

Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Lịch thi đấu vòng 19 V.League 2025/2026.

Chiến thắng trước CA TP.HCM ở vòng 17 giúp Thanh Hóa tạm thời “ngoi lên” khỏi vùng nguy hiểm, tạo khoảng cách tương đương một trận thắng so với nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, khi cuộc đua trụ hạng vẫn còn nhiều biến số, cuộc tiếp đón SLNA cuối tuần này mang ý nghĩa then chốt với thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.

Dẫu vậy, ngay trước giờ bóng lăn, Thanh Hóa lại đối diện hàng loạt tổn thất nghiêm trọng về lực lượng. Ba trụ cột gồm Damoth, Ngọc Tân và Ngọc Hà đồng loạt bị treo giò khiến bộ khung đội hình sứt mẻ đáng kể, đặc biệt ở cả ba tuyến. Trong bối cảnh đội bóng vốn đã thiếu ổn định, việc mất đi những mắt xích quan trọng càng khiến bài toán nhân sự trở nên nan giải.

Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Đông Á Thanh Hoá sẽ không còn sự phục vụ của Rimario (phải) kể từ màn tiếp đón SLNA trên sân nhà tại vòng 19 V.League 2025/2026. (Ảnh: VPF).

Chưa dừng lại ở đó, cú sốc lớn nhất đến từ việc tiền đạo chủ lực Rimario chính thức nói lời chia tay CLB. Sự ra đi đột ngột của chân sút người Jamaica - người đã ghi 4 bàn sau 11 trận mùa này - khiến hàng công Thanh Hóa mất đi điểm tựa quan trọng. Đây là tổn thất mang tính dây chuyền, bởi lâu nay Rimario không chỉ đóng vai trò ghi bàn mà còn là điểm đến trong các phương án triển khai tấn công.

Nhìn rộng hơn, phong độ thất thường vẫn là vấn đề lớn của đội bóng xứ Thanh. Họ có thể chơi sòng phẳng, thậm chí gây khó dễ cho các đối thủ mạnh như Thể Công hay Nam Định, nhưng đánh rơi điểm số ở những trận cầu được kỳ vọng có thể tạo nên bước ngoặt. Khả năng tận dụng cơ hội kém hiệu quả khiến Thanh Hóa nhiều lần phải trả giá, dù thế trận không hề lép vế.

Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Đội bóng xứ Thanh tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi mất thêm 3 cầu thủ trụ cột do án “treo giò”.

Ở phía đối diện, SLNA đang cho thấy những tín hiệu tích cực dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn. Ngoại trừ thất bại 0-3 trước CLB Hà Nội, đội bóng xứ Nghệ duy trì được sự chắc chắn nơi hàng thủ khi chỉ để lọt lưới tối đa 1 bàn trong 5 trận gần nhất. Sự kỷ luật trong lối chơi giúp SLNA tích lũy những điểm số quan trọng, dù hàng công chưa thực sự bùng nổ.

Trận thắng trước SHB Đà Nẵng cùng kết quả hòa trước Thể Công Viettel cho thấy SLNA đang dần lấy lại sự tự tin. Trong bối cảnh cũng phải chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn sẽ nhập cuộc với tinh thần không khoan nhượng.

Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Đông Á Thanh Hóa chịu nhiều tổn thất ở trận đấu then chốt cho cuộc đua trụ hạng.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, Thanh Hóa vẫn có lợi thế sân nhà, nhưng những mất mát về nhân sự đang khiến thầy trò HLV Mai Xuân Hợp ở thế bất lợi. Khi hàng công mất Rimario, còn tuyến giữa và hàng thủ thiếu vắng các trụ cột vì án treo giò, bài toán cân bằng đội hình sẽ là thử thách lớn.

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cùng khát điểm, hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và toan tính. Với Thanh Hóa, đây không chỉ là trận đấu vì 3 điểm, mà còn là phép thử bản lĩnh trong nghịch cảnh. Còn với SLNA, một chiến thắng trên sân khách sẽ mở ra cơ hội lớn để họ bứt lên trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt.

Hoàng Sơn

