Đồn Biên phòng Pù Nhi bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/9, Đồn Biên phòng Pù Nhi cùng với cấp ủy, chính quyền xã Pù Nhi tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nhà đồng đội cho gia đình Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Hơ Văn Ly, nhân viên Trinh sát, Đồn Biên phòng Pù Nhi, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện chỉ huy Đồn Pù Nhi và bản Cá Tớp tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Thiếu Tá Hơ Văn Ly.

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Hơ Văn Ly, có mẹ già trên 80 tuổi bị mù cả 2 mắt, vợ con không có việc làm, gia đình có 6 khẩu, thuộc diện khó khăn, nhà cửa chưa ổn định. Sau 4 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích gần 100m2 với đầy đủ công trình phụ khép kín, tổng trị giá gần 450 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, Bộ đội Biên phòng hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ xây dựng “Nhà đồng đội”, số tiền còn lại là từ gia đình; sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi, các tổ chức đoàn thể địa phương và bà con Nhân dân trong bản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi và Nhân dân bản Cá Tớp xây dựng nhà đồng đội cho gia đình Thiếu tá Hơ Văn Ly.

Đón nhận ngôi nhà mới, Thiếu tá Hơ Văn Ly xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Pù Nhi và bà con Nhân dân trong bản đã quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ xây nhà và tặng quà cho gia đình đúng vào dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Thiếu Tá Hơ Văn Ly khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao cho, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới Quốc gia.

Hải Chuyền (CTV)