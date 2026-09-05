“Đòn bẩy” phát triển nông nghiệp, nông thôn

Bám sát chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều hành tín dụng, định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có nông nghiệp, nông thôn. Nguồn vốn ngân hàng đang trở thành “đòn bẩy” quan trọng, góp phần thúc đẩy người dân, HTX, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Cơ sở sản xuất nem chua, giò chả Hùng Huyền, xã Hoằng Hóa được vay vốn Agribank mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Thời gian qua, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đang có những chuyển biến tích cực. Từ phương thức sản xuất truyền thống, nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hộ dân, HTX và doanh nghiệp đã từng bước chuyển sang sản xuất quy mô lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng. Đằng sau sự chuyển đổi ấy là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, của Trung ương và nguồn vốn tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng. Tính đến cuối tháng 8/2026, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 270.000 tỷ đồng. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 66,4% tổng dư nợ các lĩnh vực ưu tiên. Trong hệ sinh thái tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Hơn 80% tổng dư nợ của Agribank trên địa bàn được dành cho lĩnh vực nông nghiệp. Khi “đúng vốn, đúng thời điểm”, nhiều ý tưởng, mô hình sản xuất đã có điều kiện trở thành hiện thực, mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế nông nghiệp và khu vực nông thôn.

Nguồn vốn tín dụng đã thực sự đi vào đời sống sản xuất, góp phần giúp nhiều hộ dân thay đổi cách nghĩ, cách làm và mạnh dạn đầu tư những mô hình sản xuất mới. Tại xã Lam Sơn, câu chuyện khởi nghiệp của anh Hà Công Đăng là một ví dụ. Xuất phát từ mong muốn làm giàu bằng nông sản sạch ngay trên quê hương, anh Đăng lựa chọn hướng đi là phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, bài toán đặt ra đối với anh cũng như nhiều nông dân khác là nguồn vốn đầu tư ban đầu. Nắm bắt nhu cầu thực tế của khách hàng, cán bộ Agribank Lam Sơn - Thanh Hóa đã trực tiếp xuống cơ sở khảo sát, tư vấn phương án sản xuất, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và cấp hạn mức tín dụng lên tới 2 tỷ đồng.

Từ khoản dư nợ 900 triệu đồng được giải ngân ban đầu, anh Đăng từng bước đầu tư xây dựng mô hình nhà màng, nhà lưới với diện tích 5.000m2 để trồng dưa, ứng dụng hệ thống tưới tự động. Hiện mô hình của gia đình anh duy trì 4 vụ dưa mỗi năm, sản lượng đạt khoảng 15 - 17 tấn/vụ. Không dừng lại ở sản xuất, anh Đăng còn liên kết bao tiêu sản phẩm cho 9 hộ dân lân cận, tạo thành chuỗi liên kết sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho người dân. Mô hình mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm và sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao. Anh Đăng chia sẻ: “Nếu không có nguồn vốn vay ngân hàng kịp thời, tôi không bao giờ dám mạnh tay đầu tư hệ thống nhà màng và thiết bị dinh dưỡng bài bản đến vậy. Có sự hậu thuẫn vững chắc từ Agribank Lam Sơn, chúng tôi hoàn toàn yên tâm dồn toàn lực cho kỹ thuật sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ”.

Không chỉ có mô hình của anh Đăng, nguồn vốn tín dụng ngân hàng còn đang góp phần tạo nên nhiều “trái ngọt” trên khắp các vùng quê. Mô hình trồng măng tây trong nhà màng của ông Lê Văn Hồng tại xã Hậu Lộc hay cơ sở sản xuất nem chua Hùng Huyền ở xã Hoằng Hóa là những ví dụ về hiệu quả của việc kết hợp nguồn lực tín dụng với tư duy sản xuất mới. Đáng chú ý, vai trò của cán bộ tín dụng cũng đang có sự thay đổi theo hướng sát cơ sở, gần người dân hơn. Không chỉ thẩm định hồ sơ và giải ngân vốn, cán bộ ngân hàng còn chủ động nắm bắt nhu cầu, tư vấn phương án đầu tư, hướng người dân tới các mô hình sản xuất hiệu quả, an toàn và bền vững. Ông Lưu Văn Hiếu, Phó Giám đốc Agribank Thanh Hóa, cho biết: “Cán bộ tín dụng của chúng tôi không chỉ đơn thuần là người cho vay, mà phải là người đồng hành cùng khách hàng từ khâu tư vấn mô hình đến hướng dẫn các tiêu chí sản xuất sạch. Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục ưu tiên tối đa nguồn vốn cho các mô hình OCOP, nông nghiệp hữu cơ với chính sách lãi suất ưu đãi và thủ tục giải ngân nhanh gọn nhất”.

Thời gian tới, cùng với việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và của tỉnh, các chi nhánh Agribank tiếp tục tập trung nguồn vốn vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, tuần hoàn. Qua đó, phát huy vai trò “đòn bẩy”, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững và diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Bài và ảnh: Khánh Phương