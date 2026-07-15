Đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Myanmar; Tây Ban Nha hạ gục Pháp

Sự cố hy hữu: Trọng tài “quên” dụng cụ tại trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha; Deschamps lập cột mốc lịch sử tại World Cup; Lịch thi đấu và trực tiếp trận bán kết World Cup 2026: Anh và Argentina... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (15/7).

Đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Myanmar tại sân Thái Nguyên

Sau chuyến tập huấn thành công tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quốc tế quan trọng với Myanmar vào lúc 19h ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước thềm ASEAN Cup 2026.

Trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar diễn ra vào lúc 19 giờ 00 ngày 18/07.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia thi đấu tại sân Thái Nguyên - công trình hiện đại với sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi vừa được đại tu với kinh phí hơn 500 tỉ đồng. Hiện tại, Ban Tổ chức đã bán hết các hạng vé cao và chỉ còn mở bán trực tiếp mệnh giá 100.000 đồng/vé tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thái Nguyên từ ngày 16/7 đến 18/7.

Tây Ban Nha hạ gục Pháp để ghi danh vào chung kết World Cup 2026

Trong trận bán kết diễn ra sáng 15/7 trên sân Dallas (Mỹ), Tây Ban Nha đã xuất sắc đánh bại tuyển Pháp với tỷ số 2-0. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Oyarzabal ở phút 22, sau tình huống phạm lỗi của Lucas Digne với Lamine Yamal.

Oyarzabal (trái) và Porro (số 12) ghi bàn trong chiến thắng của Tây Ban Nha. Ảnh: FIFA

Đến phút 59, Porro ấn định chiến thắng thuyết phục sau pha phối hợp ăn ý cùng Dani Olmo. Dù được đánh giá cao, hàng công của Pháp với những ngôi sao như Mbappe và Dembele đã hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.

Với thắng lợi này, Tây Ban Nha chính thức tiến vào trận chung kết, chờ đợi đối thủ từ cặp đấu giữa Anh và Argentina.

Sự cố hy hữu: Trọng tài “quên” dụng cụ tại trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha rạng sáng 15/7 đã ghi nhận một tình huống vô cùng hy hữu ngay từ những phút đầu tiên. Trọng tài chính Ivan Barton trở thành tâm điểm chỉ trích khi bất ngờ quên mang theo bình xịt đánh dấu vị trí hàng rào - một dụng cụ bắt buộc trong các trận đấu quốc tế.

Trọng tài Ivan Barton (trái) mắc sai lầm sơ đẳng về công tác chuẩn bị cho trận đấu. Ảnh: Reuters

Sự cố khiến trận đấu bị gián đoạn ít phút để một thành viên trong tổ trọng tài mang bình xịt vào sân. Khoảnh khắc lúng túng này đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn trên mạng xã hội, khi người hâm mộ không thể tin một lỗi sơ đẳng như vậy lại xảy ra ở vòng đấu quan trọng bậc nhất của giải đấu.

Dù vậy, sự cố không ảnh hưởng đến diễn biến trận đấu.

Deschamps lập cột mốc lịch sử tại World Cup

Dù đội tuyển Pháp thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân dẫn dắt nhiều trận nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, với cột mốc 26 trận.

Didier Deschamps trở thành huấn luyện viên dẫn dắt nhiều trận nhất tại World Cup.

Ông chính thức vượt qua kỷ lục 25 trận của huyền thoại Helmut Schon (Tây Đức cũ). Trải qua 14 năm dẫn dắt “Les Bleus” với chức vô địch World Cup 2018 cùng nhiều thành tích vang dội, Deschamps sẽ nối dài kỷ lục lên 27 trận khi chỉ đạo Pháp trong trận tranh hạng ba vào ngày 19/7.

Sau giải đấu này, ông sẽ chia tay đội tuyển Pháp, khép lại một chương huy hoàng trong sự nghiệp huấn luyện.

Lịch thi đấu và trực tiếp trận bán kết World Cup 2026: Anh và Argentina

Trận bán kết được mong chờ nhất World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và đương kim vô địch Argentina sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 16/7 (giờ Việt Nam) trên sân Mercedes-Benz (Mỹ).

Tuyển Anh bay cao nhờ niềm cảm hứng của Bellingham. Ảnh: Getty

Với phong độ ấn tượng của các ngôi sao như Bellingham, Harry Kane bên phía “Tam Sư” đối đầu với khát vọng bảo vệ ngôi vương của Lionel Messi cùng các đồng đội, đây hứa hẹn sẽ là màn so tài nghẹt thở.

Argentina chưa từng thất bại trong cả 5 lần góp mặt ở bán kết World Cup trước đây. Ảnh: Reuters

Trong quá khứ, hai đội gặp nhau 14 trận. Đội tuyển Anh chiếm ưu thế khi thắng 6, hòa 6, thua 2. Lần gần nhất La Albiceleste đánh bại “Tam Sư” (chỉ tính trong thời gian chính thức) là ở World Cup 1986, khi Diego Maradona đã tỏa sáng với cú đúp.

HS