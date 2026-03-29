Đổi thay nhờ “luồng gió” xuất khẩu lao động ở Cẩm Tân

Xác định xuất khẩu lao động (XKLĐ) là giải pháp then chốt để tạo việc làm và nâng cao thu nhập, những năm qua, xã Cẩm Tân đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân. Nhờ đó, công tác này bước đầu đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

Ngôi nhà kiên cố của anh Lê Văn Minh (thôn Phú Xuân) được xây dựng từ nguồn thu nhập tích lũy đi XKLĐ.

Chúng tôi cùng cán bộ xã Cẩm Tân đến thăm gia đình anh Lê Văn Minh tại thôn Phú Xuân. Tận mắt chứng kiến cơ ngơi khang trang của anh, ai nấy đều rất ấn tượng. Qua trao đổi với anh Minh chúng tôi được biết, sau khi tốt nghiệp THPT anh đã quyết định chọn con đường XKLĐ để lập nghiệp. Năm 2015, được gia đình ủng hộ, anh tập trung học ngoại ngữ và hoàn tất thủ tục để xuất cảnh. Sau nhiều năm nỗ lực làm việc tại nước ngoài, anh không chỉ xây dựng được nhà kiên cố, đầy đủ tiện nghi mà còn tích lũy được một số vốn để tạo dựng công việc mới khi trở về quê hương.

Anh Minh chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống của gia đình tôi bấp bênh lắm, mọi chi tiêu sinh hoạt chỉ gói gọn trong mấy sào ruộng. Không cam chịu cảnh nghèo khó, tôi đã quyết định gác lại dự định ở quê để đi XKLĐ với hy vọng tìm thấy một hướng đi mới cho tương lai. Sau nhiều năm lao động ở Nhật Bản, tôi không chỉ tích lũy được nguồn vốn để sau này về quê tự tạo việc làm cho bản thân mà còn nâng cao tay nghề lao động, học hỏi được tác phong làm việc có kỷ luật, chuyên nghiệp. Đây chính là hành trang giúp tôi đủ tự tin lập nghiệp ngay trên mảnh đất mình sinh ra”.

Ông Nguyễn Duy Hà, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Phú Xuân cho biết: Hiện nay, thôn Phú Xuân có khoảng 90 người đang lao động có thời hạn ở nước ngoài, với mức thu nhập khoảng 35 đến 60 triệu đồng/tháng. Nhiều gia đình có người tham gia XKLĐ đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng được nhà ở khang trang. Cái được lớn nhất trong công tác XKLĐ là giúp lao động nông thôn được tiếp cận với tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động khắt khe và công nghệ sản xuất hiện đại, từ đó hình thành tư duy chú trọng chất lượng và hiệu quả công việc. Sau khi về nước, nhiều người lao động đã được các doanh nghiệp tiếp nhận với mức lương cao, hoặc tự khởi nghiệp và tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác XKLĐ, xã Cẩm Tân đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến người dân, trong đó chú trọng đến lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Phối hợp với các công ty XKLĐ có uy tín tổ chức hội nghị tư vấn để người lao động lựa chọn được thị trường phù hợp, có thu nhập cao. Hiện nay, xã Cẩm Tân có khoảng 600 người tham gia XKLĐ, tập trung chủ yếu tại các thị trường, như: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc... Từ nguồn tiền của người thân đi XKLĐ gửi về, nhiều gia đình có điều kiện xây dựng nhà ở, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, đầu tư mua các phương tiện sản xuất, vận tải; mở cửa hàng kinh doanh, dịch vụ tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Ông Phạm Đắc Dung, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tân cho biết: Thời gian tới, xã Cẩm Tân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên học nghề và tham gia XKLĐ. Trong đó, việc chú trọng nâng cao trình độ tay nghề được xem là yếu tố then chốt, giúp người lao động không chỉ đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế mà còn đảm bảo nguồn thu nhập cao, bền vững. Xã yêu cầu các doanh nghiệp tuyển dụng lao động xuất khẩu phải tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết và nghĩa vụ pháp lý đã thỏa thuận, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho người lao động. Phối hợp cùng gia đình có người đang lao động ở nước ngoài chấp hành nghiêm quy định và về nước đúng thời hạn để bảo đảm cơ hội việc làm bền vững.

Bài và ảnh: Xuân Cường