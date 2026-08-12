Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực. Hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm trung tâm, tổ chức công đoàn ngày càng phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của NLĐ và doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Việt Nam tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động.

Quản lý 45 công đoàn cơ sở với hơn 6.000 đoàn viên, Công đoàn phường Quảng Phú đã chủ động thích ứng với mô hình tổ chức mới bằng nhiều giải pháp. Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Phú, Hoàng Lê Thái cho biết: “Công đoàn phường tập trung đổi mới hoạt động theo hướng sát cơ sở, bám nhu cầu thực tế của đoàn viên và NLĐ. Các chương trình như “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Tháng Công nhân”, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất hay mô hình “Con nuôi Công đoàn - Nâng bước tương lai” nhận đỡ đầu học sinh là con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ngày 25/7 vừa qua, Công đoàn phường Quảng Phú phối hợp với UBND phường và Công ty TNHH Giầy Aresa Việt Nam tổ chức hội nghị “Lắng nghe đoàn viên, NLĐ”, tạo diễn đàn để đoàn viên, NLĐ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa NLĐ với doanh nghiệp, chính quyền và tổ chức công đoàn”.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều chương trình chăm lo thiết thực đối với đoàn viên và NLĐ. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho 364.739 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí hơn 122,7 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 36 nhà “Mái ấm Công đoàn”. 72 doanh nghiệp đã tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn”, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết giữa NLĐ với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Các cấp công đoàn còn chủ động nắm bắt tình hình việc làm, phối hợp giải quyết chế độ, chính sách, tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tranh chấp lao động từ cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai tháng cao điểm lắng nghe đoàn viên, NLĐ. Trong tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp nhận gần 6.000 lượt ý kiến; 25 công đoàn xã, phường và 132 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động tổ chức các hoạt động đối thoại, kịp thời tiếp thu, giải đáp kiến nghị ngay từ cơ sở.

Liên đoàn Lao động tỉnh còn tiếp tục triển khai nhiều mô hình mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Đến nay, đã phối hợp với công đoàn cơ sở các doanh nghiệp xây dựng 21 mô hình “Không gian văn hóa công nhân”, 5 mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc”, thành lập 55 tổ tư vấn pháp luật tại công đoàn cơ sở và 15 tổ tư vấn pháp luật tại công đoàn xã, phường, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, NLĐ.

Các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Từ phối hợp với cấp ủy địa phương rà soát, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, các cấp công đoàn đã góp phần thành lập 3 chi bộ đảng trong doanh nghiệp FDI. Qua đó, củng cố nền tảng chính trị trong đội ngũ công nhân, đưa vai trò lãnh đạo của Đảng gần hơn với doanh nghiệp và NLĐ.

Những kết quả đạt được cho thấy sự chủ động đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động đã giúp Công đoàn Thanh Hóa thích ứng hiệu quả với yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Thanh Huê