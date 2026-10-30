Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở phường Quảng Phú

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), Đảng ủy phường Quảng Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ dân phố đổi mới nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Chi ủy chi bộ phố Phú Thành họp bàn, thống nhất nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Sau khi sáp nhập, phố Tâm Quý có địa bàn rộng, số đảng viên đông, khối lượng công việc nhiều. Do vậy, cấp ủy chi bộ phố Tâm Quý xác định phải chủ động cập nhật kiến thức công nghệ và ứng dụng các tiện ích số vào thực hiện nhiệm vụ. Chỉ một thời gian ngắn sau làm quen với địa bàn mới, những công việc như xây dựng kế hoạch, tổng hợp, báo cáo, đến triển khai các nhiệm vụ đều được chi bộ thực hiện trên máy tính, sau đó đăng tải lên Sổ tay đảng viên điện tử để đảng viên nắm bắt kịp thời.

Là chi bộ có tới 146 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên hưu trí tham gia sinh hoạt nên chi ủy đã lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm và có sự khác biệt giữa các tháng để sinh hoạt, tránh tình trạng đơn điệu, nhàm chán sẽ không thu hút được đảng viên tham gia. Ông Nguyễn Văn Bảo, Bí thư chi bộ phố Tâm Quý, cho biết: “Hằng tháng, chi ủy lựa chọn những nội dung mang tính thời sự, sát với thực tiễn của phố và có tính khả thi cao để đưa ra bàn bạc, thảo luận. Sau khi chuẩn bị nội dung, chi ủy đưa lên nhóm zalo của chi bộ để các đảng viên nắm bắt, cho ý kiến tại buổi SHCB. Khi nghị quyết được ban hành, các đồng chí trong chi ủy và các tổ chức đoàn thể sẽ đảm nhiệm từng phần việc để triển khai một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, tại các buổi SHCB, chúng tôi đánh giá rất thẳng thắn những việc còn hạn chế để khắc phục một cách nghiêm túc. Với nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức, những buổi SHCB ở phố Tâm Quý luôn thu hút đông đảo đảng viên tham gia. Không khí buổi sinh hoạt rất dân chủ, cởi mở”.

Với người dân phố Phú Thành, khi các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi thì vai trò lãnh đạo của chi bộ càng được thể hiện rõ nét. Theo chị Nguyễn Thị Hà, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ phố Phú Thành: “Việc nâng cao chất lượng SHCB ở tổ dân phố phải gắn với những vấn đề thiết thực nhất trong đời sống Nhân dân. Vì vậy, cấp ủy chi bộ đã thay đổi tư duy từ chỗ bàn những cái mình đang có sang bàn, thảo luận những điều người dân cần, đi thẳng vào các vấn đề của cuộc sống. Bởi xác định rõ việc gì có lợi cho dân phải cố gắng làm nên những nội dung có ý nghĩa thiết thực như vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, trật tự đô thị... đã đi từ sinh hoạt chi bộ ra thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả nhất, từ đó đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

Trong sinh hoạt, chi bộ phố Phú Thành rất coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. Tại các buổi sinh hoạt, bí thư chi bộ chủ động gợi mở các vấn đề, tạo không khí cởi mở, khuyến khích đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Cùng với đó, chi bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đưa các tiện ích số vào hoạt động thực tiễn. Bí thư chi bộ phố Phú Thành Nguyễn Thị Hà, cho biết: “Do phần lớn đảng viên trong chi bộ là người cao tuổi, chưa thành thạo công nghệ nên chi bộ đã hướng dẫn đảng viên cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, kích hoạt tài khoản, hỗ trợ tra cứu và sử dụng tài liệu trên điện thoại. Đến nay, phần lớn đảng viên đã có thể sử dụng thành thạo ứng dụng, thuận tiện hơn trong việc tiếp cận tài liệu và nắm bắt thông tin”.

Đảng bộ phường Quảng Phú có 63 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có 23 chi bộ tổ dân phố. Để tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy phường yêu cầu cấp ủy các chi bộ nâng cao nhận thức về vai trò của SHCB và thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần. Trên cơ sở định hướng của ban thường vụ đảng ủy phường, các chi bộ lựa chọn nội dung sát, đúng, trúng với tình hình của từng tổ dân phố để sinh hoạt. Hằng tháng, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ đều tham dự với các tổ dân phố để tiếp thu và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, để đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong SHCB, phường đã cấp cho mỗi tổ dân phố một bộ máy tính, máy in để xây dựng kế hoạch, soạn thảo báo cáo và triển khai các nhiệm vụ.

Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, chất lượng SHCB trên địa bàn phường Quảng Phú đã có sự chuyển biến rõ nét. Đồng chí Lê Thị Trúc Quỳnh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Quảng Phú, cho biết: “Công tác chuẩn bị SHCB của các chi ủy cũng được chú trọng hơn. Việc điều hành SHCB đầy đủ các bước theo quy định và ngày càng được nâng cao; diễn biến, nội dung sinh hoạt, ý kiến thảo luận, góp ý của đảng viên được ghi chép đầy đủ. Nghị quyết, kết luận của chi bộ cũng đã xác định đúng, trúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với nhiệm vụ của địa phương, bảo đảm thiết thực và tính khả thi cao. Qua dự sinh hoạt cùng với các chi bộ, tôi thấy các buổi sinh hoạt diễn ra dân chủ, nhiều đồng chí bí thư có kỹ năng điều hành bài bản, dẫn dắt linh hoạt, tạo được sức hút đối với các đảng viên. Các đảng viên tích cực tham gia thảo luận, bàn các giải pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay tại cơ sở”.

Bài và ảnh: Tố Phương