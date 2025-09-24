Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, quyết tâm xây dựng xã Hà Trung đạt chuẩn NTM nâng cao

Chiều 24/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Trung tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 149 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Hà Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Hà Đông, Hà Ngọc, Yến Sơn, thị trấn Hà Trung và một phần xã Hà Bình cũ. Từ năm 2024 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ xã Hà Trung đã bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân, phản ánh kịp thời, đề xuất các giải pháp phù hợp với công tác Mặt trận trong tình hình mới; chủ động, tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với kết quả nổi bật.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được MTTQ đổi mới, đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức. Công tác tập hợp đoàn kết Nhân dân, tôn giáo đi vào chiều sâu. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tập trung triển khai, đạt hiệu quả thiết thực; huy động được nguồn lực to lớn trong Nhân dân tham gia xây dựng NTM. Công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện tốt. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được đổi mới, chất lượng và hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Trung Bùi Văn Mạnh khai mạc Đại hội.

Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ MTTQ được quan tâm. MTTQ xã chủ trì ký kết các chương trình, quy chế phối hợp nhằm tăng cường phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ xã đã động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với cơ sở. Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư (KDC) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương.

Điển hình như việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ, trong 2 năm 2024-2025, toàn xã đã xây mới 33 ngôi nhà, sửa chữa 14 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Vận động Nhân dân tham gia đóng góp hơn 10 nghìn ngày công lao động, hàng trăm tỷ đồng xây dựng NTM. Đến nay, tất cả 32 thôn đều đã đạt chuẩn NTM.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận từ năm 2024 đến nay. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, MTTQ xã sẽ chủ động tham gia vào quá trình bảo đảm, chăm lo đời sống của Nhân dân, bồi dưỡng sức dân, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phát, khát vọng phát triển, góp phần xây dựng xã Hà Trung đạt chuẩn NTM trước năm 2030, đến năm 2035 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Để cụ thể hóa mục tiêu, Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu.

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Trung khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Trung khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 66 vị và hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Hội nghị lần thứ I, Ủy ban MTTQ xã đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh. Ông Bùi Văn Mạnh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga