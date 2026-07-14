Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

Chiều 14/7, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2026; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bám sát chủ đề năm 2026: “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa nghị quyết đại hội Đảng, đại hội MTTQ và đại hội đại biểu phụ nữ các cấp vào cuộc sống”, các cấp hội trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, huy động nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhiều chương trình, cuộc vận động, mô hình được triển khai sâu rộng, tạo dấu ấn. Trong 6 tháng đầu năm, hội quản lý tổng dư nợ các nguồn vốn ủy thác, tín chấp đạt hơn 13.064 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 173 nghìn hội viên vay phát triển kinh tế; thành lập mới 6 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, nâng tổng số lên 116 tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ nhiều cách làm hiệu quả, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như: Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần hội viên, sát cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số; hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh trao Quyết định công nhận hội viên danh dự.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua; bầu bổ sung Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 và kết nạp hội viên danh dự.

Lê Hà