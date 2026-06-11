Đoàn xã Quan Sơn hỗ trợ gần 1.000 suất ăn miễn phí cho thí sinh và phụ huynh

Để tiếp sức cho thí sinh, phụ huynh ở xa trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Đoàn xã Quan Sơn đã huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên phối hợp cùng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Sơn nấu gần 1.000 suất ăn và hỗ trợ chỗ ở, nước uống miễn phí cho các thí sinh và người nhà có nhu cầu ăn và ở lại.

Đoàn Thanh niên xã đã phân công đoàn viên thanh niên đi chợ mua thực phẩm.

Các công đoạn sau đó như sơ chế, chế biến đều được các đoàn viên thanh niên đảm nhiệm.

Tất cả đều hào hứng góp sức với mong muốn hỗ trợ tối đa cho các thí sinh dự kỳ thi quan trọng của quãng đời học sinh.

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên xã được huy động để dọn vệ sinh, bố trí chỗ ở cho thí sinh và phụ huynh có nhu cầu ở lại nghỉ tại trường trong 2 ngày diễn ra kỳ thi.

Các phòng ký túc xá của Trường PT DTNT THCS Quan Sơn được bố trí thành nơi nghỉ lại dành cho thí sinh, phụ huynh.

Trong sáng nay (11/6) - buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các đoàn viên thanh niên xã Quan Sơn đã túc trực ở khu vực cổng trường để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh.

Những việc làm của thanh niên xã Quan Sơn góp phần đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi quan trọng, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp “áo xanh tình nguyện”.

Nguyễn Đạt