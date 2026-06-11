Thí sinh Thanh Hóa hào hứng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng nay, cùng với hàng triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.800 thí sinh Thanh Hóa chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, không khí trước giờ làm bài diễn ra sôi nổi nhưng vẫn bảo đảm nghiêm túc, an toàn. Những gương mặt rạng rỡ, đầy quyết tâm của các sĩ tử cùng sự đồng hành của phụ huynh, lực lượng thanh niên tình nguyện và các lực lượng chức năng đã tạo nên bức tranh đầy cảm xúc trong ngày thi đầu tiên.

Video: Thí sinh Thanh Hóa hào hứng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Từ sáng sớm, khu vực trước cổng Trường THPT Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành đã trở nên nhộn nhịp. Nhiều thí sinh có mặt từ rất sớm để kiểm tra giấy tờ, rà soát lại các vật dụng cần thiết trước khi bước vào phòng thi.

Dù không tránh khỏi những phút hồi hộp, lo lắng, song phần lớn các em đều thể hiện tâm thế tự tin, sẵn sàng chinh phục kỳ thi quan trọng nhất của quãng đời học sinh.

Đông đảo phụ huynh đã đưa con em đến trường từ sớm, những lời động viên ngắn gọn, những cái ôm, cái nắm tay trước giờ thi như tiếp thêm động lực để các em bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái nhất. Nhiều phụ huynh lựa chọn ở lại bên ngoài cổng trường để chờ đợi, dõi theo từng bước chân của con em mình.

Cùng với sự nỗ lực của các thí sinh, công tác hỗ trợ kỳ thi được triển khai chu đáo tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Màu áo xanh tình nguyện xuất hiện từ rất sớm tại khu vực cổng trường, tích cực tham gia hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, hỗ trợ nước uống, giữ đồ dùng cá nhân và giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng được huy động để bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Tại các điểm thi, cán bộ, chiến sĩ công an có mặt từ sớm để điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển hợp lý, tránh tình trạng ùn tắc trước cổng trường. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống các hành vi vi phạm quy chế thi được thực hiện nghiêm túc, góp phần tạo môi trường thi an toàn, công bằng cho tất cả thí sinh.

Theo ghi nhận, tại hầu hết các điểm thi trên địa bàn tỉnh, tình hình giao thông trong buổi sáng diễn ra thông suốt. Phụ huynh và người dân chấp hành tốt các hướng dẫn của lực lượng chức năng, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh đến điểm thi đúng giờ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Thanh Hóa ghi nhận số lượng thí sinh tăng cao so với năm trước. Theo Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, toàn tỉnh có 42.867 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 1.290 thí sinh so với kỳ thi năm 2025. Trong đó, khối THPT có 36.727 thí sinh và khối giáo dục thường xuyên có 6.140 thí sinh.

Đáng chú ý, số lượng thí sinh tự do tham gia kỳ thi năm nay lên tới 2.240 em, gồm 2.118 thí sinh hệ THPT và 122 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Đây là những thí sinh đã hoàn thành chương trình học ở các năm trước, tham gia kỳ thi với mong muốn nâng cao kết quả xét tuyển hoặc hoàn thành mục tiêu học tập của mình.

Để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 83 điểm thi với 1.865 phòng thi chính thức, 83 phòng thi dự phòng và 99 phòng chờ. Khoảng 7.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng phối hợp được huy động tham gia công tác coi thi, phục vụ và bảo đảm các điều kiện cho kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất, nhân lực đến các phương án bảo đảm an ninh, an toàn đã thể hiện quyết tâm của ngành giáo dục và các cấp, ngành trong việc tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, khách quan và hiệu quả.

Phía sau cánh cổng trường là hành trình chinh phục tri thức, còn phía trước là những ước mơ đang chờ được viết tiếp. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm cao, các thí sinh Thanh Hóa đang hướng tới một kỳ thi thành công, mở ra những cơ hội mới trên chặng đường tương lai.

Hoàng Đông - Phương Đỗ