Đoàn Thanh niên UBND tỉnh kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn và tuyên dương gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu

Sáng 24/3, tại trường quay Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) và tuyên dương gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2025-2026.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đỗ Hồng Quang tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên UBND tỉnh nhân ngày truyền thống.

Dự buổi lễ các đồng chí: Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa; Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc.

Các đại biêu dự lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng đông đảo ĐVTN đã ôn lại truyền thống ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; quá trình phát triển và những thành tích đạt được của Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua.

Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Nguyễn Thị Mai phát biểu khai mạc buổi lễ.

Đông đảo ĐVTN dự buổi lễ.

Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Nguyễn Thị Mai cho biết: Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Thanh Hóa được thành lập ngày 7/3/2025 theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện, Đoàn UBND tỉnh có 53 tổ chức cơ sở trực thuộc với trên 9.000 đoàn viên ở các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Đây là lực lượng trẻ, có trình độ, năng động, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn UBND tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Các phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng; hoạt động an sinh xã hội; chương trình hiến máu tình nguyện; các công trình, phần việc thanh niên tại cơ quan, đơn vị được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, tuổi trẻ Đoàn UBND tỉnh đã, đang phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo. Nhiều đoàn viên trẻ đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình xử lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đỗ Hồng Quang phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao Bằng khen của Trung ương Đoàn và Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn năm 2025 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cho các tập thể.

Đại diện Ban Thường vụ Đoàn UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn năm 2025 của Ban Chấp hành Đoàn UBND tỉnh cho các tập thể.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh đã tặng Đoàn Thanh niên UBND tỉnh lẵng hoa tươi thắm và có bài phát biểu chúc mừng truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn; chúc mừng thành tích đạt được của Đoàn Thanh niên UBND tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời gửi gắm miền tin và mong muốn tuổi trẻ Đoàn UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tiên phong, sáng tạo tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua của tuổi trẻ; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đại diện Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Đảng ủy UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đoàn UBND tỉnh trao thưởng cho các cá nhân ĐVTN tiêu biểu xuất sắc.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn và Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn năm 2025 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cho 5 tập thể. Ban Thường vụ Đoàn UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn năm 2025 của Ban Chấp hành Đoàn UBND tỉnh cho 5 tập thể. Đồng thời, biểu dương, vinh danh 26 gương cán bộ, đoàn viên tiêu biểu của Đoàn UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2025-2026. Đây là những đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 9.000 ĐVTN đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

Phong Sắc