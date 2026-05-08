Đoàn phường Hạc Thành ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị

Chiều 8/5, Ban Thường vụ Đoàn phường Hạc Thành tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về công tác Đoàn và phong trào thanh niên với các đơn vị: Đoàn thanh niên UBND tỉnh, Ban thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Trường Đại học Hồng Đức, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và Đoàn thanh niên Kho xăng dầu 661.

Đoàn thanh niên các đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo phường Hạc Thành cùng lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp.

Quang cảnh hội nghị.

Theo nội dung ký kết, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các diễn đàn, các buổi tọa đàm giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho đoàn viên, thanh niên. Tuyên truyền, phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống ma túy...; các thủ đoạn trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cố ý gây thương tích, cướp giật...

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong công tác quốc phòng - an ninh và giáo dục kỹ năng sống, các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế tại các đơn vị lực lượng vũ trang; tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, tai nạn đuối nước; phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tổ thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư an toàn”...

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị.

Các hoạt động an sinh xã hội - chăm sóc sức khỏe cộng đồng tập trung vào việc tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đoàn phường Hạc Thành Trần Huyền Trang phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp triển khai các hoạt động ra quân dọn vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh, khu dân cư xanh - sạch - đẹp. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Bí thư Đoàn thanh niên UBND tỉnh Nguyễn Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Chương trình phối hợp được ký kết nhằm tăng cường sự giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa Đoàn thanh niên các đơn vị. Qua đó, phát huy thế mạnh về nguồn lực, chuyên môn và kinh nghiệm của mỗi đơn vị trong triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên, góp phần xây dựng tuổi trẻ Thanh Hóa bản lĩnh - trách nhiệm - tiên phong - sáng tạo - vì cộng đồng.

Tố Phương