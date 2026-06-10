Đoàn kiểm tra số 1028 thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại 8 xã miền núi

Sáng 10/6, tại xã Quan Sơn, Đoàn kiểm tra số 1028 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, chuyển đổi số và công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã gồm: Mường Mìn, Na Mèo, Quan Sơn, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Tam Thanh và Trung Hạ.

Đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng phát biểu tại hội nghị.

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 8 xã được kiểm tra đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và tổ chức. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền được thực hiện đồng bộ, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng số tiếp tục được quan tâm đầu tư; nhiều địa phương đạt 100% văn bản điện tử được ký số, 100% cán bộ được trang bị máy tính làm việc và 100% cơ quan kết nối internet cáp quang.

Công tác quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công từng bước đi vào nề nếp. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công được duy trì hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo tóm tắt Dự thảo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ tăng trưởng hai con số; chuyển đổi số và công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo thông báo kết luận kiểm tra.

Toàn cảnh hội nghị

Đối với các đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã, Đoàn kiểm tra tiếp thu các kiến nghị, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo, hỗ trợ các xã miền núi, biên giới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Lê Phượng