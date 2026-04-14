Đoàn kết, nghĩa tình xây dựng Hội Cựu TNXP phường Đông Quang vững mạnh

Chiều 14/4, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) phường Đông Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu TNXP phường Đông Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên; qua đó tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo phường Đông Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công tác xây dựng tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực. Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, Hội đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, duy trì hiệu quả hoạt động tại 47 chi hội với 821 hội viên, tỷ lệ tham gia sinh hoạt đạt cao. Đội ngũ cán bộ Hội được củng cố, hoạt động trách nhiệm, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phong trào “Nghĩa tình đồng đội” tiếp tục được triển khai sâu rộng, trở thành điểm sáng trong hoạt động của Hội. Toàn Hội đã xây dựng quỹ nghĩa tình trên 1,1 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng trăm lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Công tác thăm hỏi, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau; tổ chức chúc thọ, mừng thọ được duy trì thường xuyên, thể hiện sự gắn bó, sẻ chia trong tổ chức Hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Bên cạnh đó, hội viên Cựu TNXP phường Đông Quang luôn phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều hội viên đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Đổi mới”, Hội Cựu TNXP phường Đông Quang phấn đấu kết nạp 100% cựu TNXP tham gia sinh hoạt; 80% chi hội đạt vững mạnh, Hội đạt vững mạnh toàn diện; 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; phấn đấu đến năm 2031 không còn hộ hội viên nghèo...

Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP phường Đông Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Chu Quang Huy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Đông Quang khóa I.

Thanh Huê