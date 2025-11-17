Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết về nội dung chất vấn của HĐND tỉnh tại xã Hoằng Tiến

Ngày 17/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát theo nội dung tại Nghị quyết 614/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khoá XVIII tại xã Hoằng Tiến.

Quang cảnh buổi giám sát tại xã Hoằng Tiến.

Tham gia đoàn giám sát của đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

Tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 614/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh tại xã Hoằng Tiến.

Theo đó, xã Hoằng Tiến là địa bàn có khu du lịch biển Hải Tiến nên có nhiều dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp, trong đó chủ yếu thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch. Kể từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã tiếp nhận 282 dự án đầu tư công, trong đó có 253 dự án tồn từ các xã cũ và 29 dự án do cấp huyện chuyển về cho xã làm chủ đầu tư. Đến nay, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý đạt 100%, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) năm 2025 theo kế hoạch được giao đã thực hiện đạt 99,93%.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Xuân Hoàn báo cáo tại buổi giám sát.

Đối với công tác quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường và chất thải rắn, đến nay 100% các thôn đã ký hợp đồng thu gom rác với đơn vị dịch vụ; lịch trình thu gom được công khai tới từng hộ dân, tỷ lệ rác thải được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý đã đạt mức rất cao, khoảng 98,6%.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và quản lý thông tin truyền thông, các cán bộ, công chức sử dụng thành thạo phần mềm xử lý công việc; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của xã bảo đảm kết nối thông suốt. Tỷ lệ đồng bộ dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia đạt khoảng 95%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 từng bước tăng lên; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt khoảng 98-99%.

Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo phát biểu tại buổi giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập như: Tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường vẫn chưa hoàn thành GPMB; chưa đóng cửa được nhà máy xử lý rác Hoằng Trường cũ; tình trạng rác thải vẫn còn tồn tại trên các tuyến đường và khu dân cư.

Tại buổi giám sát, UBND xã Hoằng Tiến kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm chỉ đạo các ngành có giải pháp cụ thể, thống nhất đối với đề xuất về công tác cấp GCNQSD đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho khách hàng đã mua theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt đối với Dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường. Rà soát các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn xã, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư không có khả năng triển khai. Tiếp tục quan tâm có cơ chế, chính sách hỗ trợ riêng cho các xã du lịch biển trong xử lý rác thải, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Hoàng Anh Tuấn phát biểu kết luận tại chương trình giám sát.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Hoàng Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của xã trong thực hiện Nghị quyết số 614/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB một số dự án còn tồn đọng, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào địa bàn.

Địa phương cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong thu gom, xử lý rác thải; có giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề rác thải ven biển, rác thải sinh hoạt, bảo đảm môi trường phục vụ đời sống và du lịch.

Đối với lĩnh vực chuyển đổi số, xã cần tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin; chú trọng công tác quảng bá các sản phẩm du lịch của địa phương trên môi trường số. Các kiến nghị, đề xuất của xã Hoằng Tiến, đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đoàn giám sát khảo sát tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường.

Đoàn giám sát kiểm tra tình hình hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Tiến.

Trước khi làm việc với xã, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường và kiểm tra tình hình hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Tiến.

Việt Hương