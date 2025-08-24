Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa vinh dự được gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sáng 24/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (TP Hà Nội), Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đại biểu của tỉnh Thanh Hóa đã tham gia buổi gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với các đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chương trình còn có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và 300 đại biểu tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đại diện các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và đại biểu tiêu biểu là người Việt Nam ở nước ngoài.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị.

Đoàn Thanh Hóa gồm 9 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, công nhân, nông dân trong tỉnh. Đây là những gương mặt tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và của quê hương Thanh Hóa nói riêng.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã biểu dương những thành tựu to lớn của Nhân dân cả nước trong 80 năm qua, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân nói chung, trong đó có Nhân dân Thanh Hóa.

Sự hiện diện của Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa thể hiện tình cảm, niềm tin son sắt của Nhân dân Thanh Hóa đối với Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đây cũng là dịp để các đại biểu bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Nguyễn Thị Viên (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa)