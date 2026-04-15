Đoàn đại biểu Phong trào Đẩy mạnh dinh dưỡng toàn cầu (SUN) tham quan mô hình chăm sóc dinh dưỡng tại Thanh Hóa

Ngày 15/4, Đoàn đại biểu Phong trào Đẩy mạnh dinh dưỡng toàn cầu (Scaling Up Nutrition - SUN) đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng tại xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa. Tham gia đoàn có đại diện Phong trào Đẩy mạnh Dinh dưỡng Toàn cầu, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện chính quyền địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đối với công tác chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Điểm nhấn của chuyến làm việc là mô hình “Câu lạc bộ người chăm sóc trẻ” tại thôn Cốc - một sáng kiến đang phát huy hiệu quả rõ nét trong cải thiện dinh dưỡng và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Đoàn tham quan tại Câu lạc bộ người chăm sóc trẻ thôn Cốc, xã Pù Luông.

Tại buổi tham quan, đoàn đã trực tiếp tìm hiểu cách thức tổ chức và vận hành câu lạc bộ. Thành viên chủ yếu là phụ nữ trong thôn, được trang bị kiến thức về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nhỏ, dinh dưỡng hợp lý, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nhằm cải thiện bữa ăn gia đình.

Đáng chú ý, câu lạc bộ còn xây dựng quỹ hỗ trợ sinh kế, giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế thông qua các mô hình như trồng rau, nuôi cá, nuôi gà... Nguồn thực phẩm này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn trở thành nguồn dinh dưỡng tại chỗ, phục vụ trực tiếp cho bữa ăn của trẻ em.

Sau hơn một năm triển khai với sự đồng hành của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, mô hình đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực: đời sống kinh tế của các hộ gia đình được cải thiện, nhận thức và kỹ năng chăm sóc trẻ của các bà mẹ được nâng cao, đặc biệt tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng tại thôn Cốc giảm rõ rệt.

Đoàn đại biểu đánh giá cao tính thực tiễn và khả năng nhân rộng của mô hình, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm quốc tế nhằm tiếp tục hoàn thiện cách tiếp cận chăm sóc dinh dưỡng tại cộng đồng.

Phong trào Scaling Up Nutrition Movement được phát động từ năm 2010 với sự dẫn dắt của UNICEF, hiện đã thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thông qua các hoạt động tham quan, học tập mô hình hiệu quả, phong trào góp phần thúc đẩy các giải pháp bền vững nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, đặc biệt ở trẻ em và phụ nữ.

Tô Hà