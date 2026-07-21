Đoàn công tác của tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Linh Sơn và Đồng Lương

Sáng 21/7, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Lang Chánh và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại xã Linh Sơn và Đồng Lương.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lang Chánh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải cùng các thành viên trong đoàn thắp hương lên từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lang Chánh.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh: Lương Văn Ty, Hà Đức Thọ ở xã Linh Sơn; Lê Văn Mốp và Hà Văn Trân ở xã Đồng Lương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải ân cần thăm hỏi thương binh Hà Văn Trân.

Tại những nơi đến thăm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình chính sách, góp phần phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc.

Lan Anh