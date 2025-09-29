Đồ chơi trung thu truyền thống lên ngôi giữa nhịp sống hiện đại

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu 2025, thị trường đồ chơi đã bước vào cao điểm. Điều bất ngờ là thay vì hàng ngoại nhập như những năm trước, năm nay tại Thanh Hóa, khoảng 80% mặt hàng bày bán là đồ chơi truyền thống. Từ đèn ông sao, đèn kéo quân, đến mặt nạ giấy bồi... Xu hướng tiêu dùng dịch chuyển rõ rệt này không chỉ làm sống dậy những giá trị văn hóa lâu đời, mà còn mở ra hướng đi mới khi sản phẩm được cải tiến về mẫu mã, chất liệu, giá cả ổn định và cả dịch vụ trải nghiệm thủ công dành cho trẻ nhỏ.

Năm nay, đồ chơi trung thu truyền thống được ưa chuộng bởi sự đa dạng cả về mẫu mã và giá cả.

Ghi nhận trong những ngày cận trung thu, khắp các gian hàng trên đường Nguyễn Trãi, Lê Hoàn hay khu vực chợ Vườn Hoa (phường Hạc Thành) sắc màu của đèn ông sao, đèn kéo quân, những chiếc trống nhỏ xinh, mặt nạ giấy, đầu lân... khiến cả tuyến phố như khoác lên tấm áo rực rỡ.

Nếu như cách đây vài năm, thị trường đồ chơi trung thu tại các thành phố lớn bị lấn át bởi sản phẩm nhập ngoại, từ đèn nhựa phát nhạc, đồ chơi điện tử, cho đến các loại hàng hóa theo trào lưu nước ngoài, thì năm nay xu hướng tiêu dùng đã có sự dịch chuyển rõ rệt.

Chị Nguyễn Thị Thu ở phường Hạc Thành cho biết: “Đồ chơi trung thu truyền thống giờ cũng rất đa dạng mẫu mã chứ không còn mộc mạc như xưa nên trẻ con cũng rất thích. Hơn nữa, đồ truyền thống thì cũng an toàn và giá cả phải chăng hơn nên tôi thường mua cho con để con chơi trung thu”.

Theo các tiểu thương, phần lớn khách hàng hiện nay chủ động tìm mua đèn ông sao, đèn con cá hoặc trống tùng. Họ không chỉ chọn cho trẻ nhỏ mà nhiều bạn trẻ còn mua để trang trí sự kiện, chụp ảnh check-in hay làm đạo cụ cho các chương trình nghệ thuật, hoạt động tập thể tại trường học. Điều này cho thấy, đồ chơi truyền thống không chỉ giữ vai trò gắn kết văn hóa gia đình mà còn hòa nhịp với lối sống hiện đại.

Cùng với đó, năm nay thị trường ghi nhận nhiều sản phẩm truyền thống được cải tiến về chất liệu và thiết kế. Bên cạnh các loại đèn lồng quen thuộc, điểm nhấn của mùa trung thu là những chiếc đèn con cá làm bằng voan với các kích cỡ khác nhau đủ màu sắc, vừa giữ được nét xưa vừa phù hợp thẩm mỹ hiện đại. Một số sản phẩm còn có thể gấp gọn, tái sử dụng, đáp ứng nhu cầu tiết kiệm và thân thiện môi trường. Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương còn bán đồ chơi trung thu truyền thống trên nền tảng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để tăng tính tiện lợi cho khách hàng và cũng để mở rộng thị trường, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Chị Đỗ Tùng Chi, tiểu thương tại chợ Vườn Hoa cho biết: “Trẻ con bây giờ thường thích những món đồ bắt mắt hoặc có hình dáng dễ thương nên các loại đèn ông sao, đèn cá chép hoặc đèn lồng thỏ rất được yêu thích. Bên cạnh đó, giá cả của các loại đồ chơi này cũng có nhiều mức giá phù hợp với túi tiền của nhiều người nên mùa trung thu năm nay mặt hàng này bán chạy hơn đồ chơi nhập ngoại”.

Theo khảo sát, mức giá của các loại đồ chơi truyền thống phù hợp với khả năng chi tiêu của đa số gia đình. Đèn ông sao, đèn cá chép loại nhỏ có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/chiếc, các loại cỡ to hơn giao động từ 50.000 - 200.000 đồng tuỳ vào kích thước; mặt nạ giấy dao động từ 30.000 - 60.000 đồng; trống tùng từ 50.000 - 120.000 đồng/chiếc.

Đặc biệt, nhiều cửa hàng không chỉ bán sản phẩm hoàn thiện mà còn cung cấp nguyên liệu, vật liệu thủ công cho khách hàng để mọi người có thể tự tay làm ra các món đồ chơi trung thu. Đây là xu hướng được nhiều người hưởng ứng bởi vừa tạo ra sân chơi sáng tạo, vừa nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa truyền thống. Nhiều trường học, tổ chức đoàn thể cũng đặt mua các bộ nguyên liệu thủ công để tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh, đoàn viên, góp phần lan tỏa giá trị giáo dục của mùa đón trăng rằm.

“Dịp trung thu này em được tự tay làm lồng đèn ông sao. Mẹ đưa em đi mua các nguyên liệu, sau đó em mang đến lớp để cô giáo hướng dẫn làm lồng đèn chuẩn bị cho buổi liên hoan trung thu sắp tới tại trường. Cùng các bạn trong lớp làm lồng đèn em cảm thấy rất vui và thú vị”, em Nguyễn Trâm Anh ở phường Hàm Rồng chia sẻ.

Trong dòng chảy hối hả, nhiều người lo ngại nét đẹp trung thu xưa sẽ dần mai một. Thế nhưng, thực tế năm nay cho thấy điều ngược lại, những món đồ truyền thống vẫn đủ sức níu giữ ký ức, khơi dậy niềm tự hào văn hóa và hòa nhập một cách tự nhiên vào đời sống hiện đại. Không chỉ dừng lại ở giá trị sử dụng, đồ chơi truyền thống còn mang thông điệp về sự gắn kết cộng đồng, sự trở về với nguồn cội. Giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay, những sản phẩm truyền thống giản dị ấy chính là nhịp cầu nối dài từ quá khứ đến hiện tại, thắp sáng niềm tin vào sức sống bất tận của văn hóa Việt.

Bài và ảnh: Phương Đỗ