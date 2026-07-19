Điều trị đa mô thức - chìa khóa nâng cao hiệu quả điều trị ung thư

Với sự phát triển mạnh mẽ của y học hiện đại, cơ hội điều trị thành công bệnh ung thư đang ngày càng được mở rộng. Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, việc triển khai điều trị đa mô thức đã trở thành giải pháp quan trọng, góp phần kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Xu hướng nổi bật của điều trị ung thư hiện đại là cá thể hóa điều trị.

Không còn điều trị đơn lẻ

Tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, ông N.V.N., 57 tuổi, ở xã Tây Đô vừa trải qua ca phẫu thuật điều trị ung thư đại trực tràng thành công. Trước khi phẫu thuật, ông đã trải qua nhiều đợt hóa trị nhằm thu nhỏ khối u theo phác đồ điều trị được xây dựng bởi hội đồng chuyên môn của bệnh viện.

Ông N. chia sẻ: “Khi mới phát hiện bệnh, tôi rất lo lắng. Nhưng sau khi được các bác sĩ giải thích, tư vấn cụ thể về quá trình điều trị, tôi yên tâm hơn. Mỗi giai đoạn đều có bác sĩ của nhiều chuyên khoa cùng tham gia theo dõi nên tôi rất tin tưởng”.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, điều trị ung thư hiện nay không còn là công việc đơn lẻ của một chuyên khoa. Mỗi bệnh nhân đều được đánh giá toàn diện từ chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, ngoại khoa, nội ung bướu, xạ trị đến chăm sóc giảm nhẹ để xây dựng chiến lược điều trị phù hợp nhất.

Đó chính là điều trị đa mô thức - sự phối hợp giữa nhiều phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, miễn dịch và chăm sóc hỗ trợ nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh.

Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, các ca bệnh phức tạp được đưa ra hội chẩn đa chuyên khoa trước khi quyết định phương án điều trị.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Mỗi bệnh nhân ung thư có đặc điểm riêng về loại bệnh, giai đoạn bệnh, tuổi tác, thể trạng và bệnh lý nền. Vì vậy, việc phối hợp giữa nhiều chuyên khoa giúp lựa chọn phương án điều trị phù hợp nhất, hạn chế tối đa những bất lợi cho người bệnh”.

Đối với ung thư vú, nhiều trường hợp được hóa trị trước phẫu thuật nhằm thu nhỏ khối u, tạo điều kiện bảo tồn tuyến vú. Với ung thư trực tràng, hóa xạ trị tiền phẫu giúp làm giảm kích thước khối u, tăng khả năng phẫu thuật triệt căn. Trong khi đó, đối với các trường hợp ung thư phổi hoặc ung thư đầu cổ, việc phối hợp hóa trị, xạ trị và điều trị đích giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát bệnh.

Các bác sĩ cho biết, điều trị đa mô thức không đơn thuần là cộng gộp nhiều phương pháp với nhau mà là sự phối hợp khoa học, đúng thời điểm, đúng chỉ định và phù hợp với từng bệnh nhân.

Cá thể hóa điều trị cho từng người bệnh

Một trong những xu hướng nổi bật của điều trị ung thư hiện đại là cá thể hóa điều trị. Thay vì áp dụng chung một phác đồ cho tất cả người bệnh, các bác sĩ căn cứ vào đặc điểm sinh học của khối u để lựa chọn phương pháp phù hợp.

Những năm gần đây, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã từng bước triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Các xét nghiệm mô bệnh học, hóa mô miễn dịch, sinh học phân tử giúp xác định chính xác bản chất khối u và khả năng đáp ứng với từng phương pháp điều trị. Đặc biệt, với sự phát triển của điều trị đích và liệu pháp miễn dịch, nhiều bệnh nhân ung thư phổi, ung thư vú, ung thư đại trực tràng đã có thêm cơ hội điều trị hiệu quả hơn, giảm tác dụng phụ so với các phương pháp truyền thống.

Theo các chuyên gia ung bướu, cá thể hóa điều trị là một phần không thể thiếu trong điều trị đa mô thức, giúp tối ưu hóa hiệu quả điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Điều trị toàn diện từ thể chất đến tinh thần

Không chỉ tập trung vào điều trị bệnh lý, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa còn chú trọng chăm sóc toàn diện cho người bệnh trong suốt quá trình điều trị. Tại các khoa điều trị, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng thường xuyên theo dõi tình trạng dinh dưỡng, kiểm soát đau, hỗ trợ tâm lý và hướng dẫn phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng đáp ứng điều trị. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tinh thần lạc quan, chế độ dinh dưỡng hợp lý và sự hỗ trợ từ gia đình có tác động tích cực đến kết quả điều trị ung thư.

Bà L.T.M., bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại bệnh viện, chia sẻ: “Ngoài việc điều trị bằng thuốc, tôi luôn nhận được sự động viên từ các y, bác sĩ. Điều đó giúp tôi có thêm nghị lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”.

Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về ung bướu của tỉnh, những năm qua Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong phẫu thuật ung thư, hóa trị, xạ trị đã được triển khai thành công, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian chuyển tuyến.

Trong cuộc chiến chống ung thư, không có một phương pháp nào là “vạn năng”. Thành công điều trị đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, nhiều kỹ thuật hiện đại và sự đồng hành của người bệnh. Do vậy, điều trị đa mô thức đang trở thành xu hướng tất yếu, là “chìa khóa” mở ra cơ hội sống và hy vọng cho hàng nghìn bệnh nhân ung thư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và khu vực lân cận.

Bài và ảnh: Thùy Dung