Diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế, bệnh viện dã chiến 100 giường bệnh

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin, ngày 18/6, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập thực binh ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đây là lần đầu triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 ngay tại thực địa.

Bệnh viện dã chiến cấp 3 ngay tại thực địa có quy mô 100 giường bệnh, được trang bị hệ thống X quang, bàn mổ, xe xét nghiệm lưu động, dụng cụ phẫu thuật và cơ số thuốc đầy đủ.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo cuộc diễn tập.

Tham dự chương trình còn có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, các quân khu, quân chủng, quân đoàn, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đại diện Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, trong bối cảnh thách thức an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh và các thảm họa ngày càng diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó dự đoán, công tác phòng thủ dân sự có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển đất nước bền vững.

Việc tổ chức diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, luật pháp của Nhà nước về phòng thủ dân sự trong kỷ nguyên mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá Cuộc diễn tập có ý nghĩa thiết thực, nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp; khả năng tổ chức hiệp đồng của Bệnh viện và các lực lượng, khả năng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư; trình độ chuyên môn và kỹ năng xử trí tình huống của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và các lực lượng.

Với đề mục “Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với các lực lượng tổ chức chuẩn bị và thực hành ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế”, cuộc diễn tập huy động nhiều lực lượng, phương tiện và trang thiết bị hiện đại. Tham gia có Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng công binh, hóa học, thông tin liên lạc, y tế quân đội và lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hà Nội.

Các tình huống được xây dựng sát thực tế gồm cháy tại khu điều trị nội trú của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sự cố rò rỉ phóng xạ và hóa chất độc hại, sập đổ công trình, cùng phương án triển khai bệnh viện dã chiến để tiếp nhận và điều trị số lượng lớn nạn nhân.

Điểm nhấn của cuộc diễn tập là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 ngay tại thực địa. Bệnh viện có quy mô 100 giường bệnh, được trang bị hệ thống X quang, bàn mổ, xe xét nghiệm lưu động, dụng cụ phẫu thuật và cơ số thuốc đầy đủ. Đơn vị có khả năng thực hiện tối thiểu 15 ca phẫu thuật lớn và 30 ca phẫu thuật nhỏ mỗi ngày, đáp ứng yêu cầu cứu chữa trong các tình huống khẩn cấp quy mô lớn.

Dù thời tiết nắng nóng xen lẫn mưa giông, các lực lượng vẫn duy trì cường độ huấn luyện cao, hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Kết thúc diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu tham quan khu vực triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3, hệ thống trang thiết bị cứu hộ cứu nạn và năng lực bảo đảm y tế khẩn cấp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đồng thời động viên các lực lượng tham gia.

Trong lần đầu tiên tổ chức, thành công của diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã khẳng định năng lực chuyên môn, tổ chức, thực hành ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống của các lực lượng.

Đây cũng là dịp để rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, quy trình, kế hoạch ứng phó; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Bệnh viện đối với nhiệm vụ phòng thủ dân sự; xây dựng thế trận ứng phó thảm họa ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Theo TTXVN