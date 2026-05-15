Diễn tập “Điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong trường học”

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/5, tại Trường mầm non Quan Hoá, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Y tế Quan Hóa và UBND xã Hồi Xuân tổ chức diễn tập “Điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong trường học” năm 2026. Chương trình được tổ chức với sự tham gia của gần 200 đại biểu, cán bộ y tế, giáo viên và học sinh.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Tình huống giả định được đưa ra: sau bữa ăn bán trú trưa tại trường, nhiều học sinh xuất hiện các biểu hiện đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, nôn và đi ngoài nhiều lần. Tính đến 14 giờ cùng ngày có 10 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm được đưa đến phòng y tế để cấp cứu, điều trị; trong đó có 4 trường hợp nặng và 2 trường hợp phải chuyển tuyến.

Ông Lê Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa, phát biểu tại buổi diễn tập.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Y tế xã Hồi Xuân đã phối hợp với nhà trường tổ chức sơ cứu, khám, phân loại bệnh nhân; đồng thời báo cáo Trung tâm Y tế Quan Hóa để huy động lực lượng hỗ trợ. Các đội cấp cứu ngoại viện, đội điều tra ngộ độc thực phẩm, đội xử lý môi trường cùng xe cứu thương được điều động khẩn trương đến hiện trường.

Tại buổi diễn tập, các lực lượng đã thực hành đầy đủ quy trình xử lý một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể gồm: tiếp nhận và phân loại bệnh nhân; cấp cứu, truyền dịch, chuyển tuyến đối với ca nặng; điều tra ca bệnh; điều tra bữa ăn nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm; lấy mẫu thức ăn, mẫu bệnh phẩm và tiến hành tiêu độc, khử khuẩn môi trường.

Hoạt động diễn tập nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm cho các cơ quan quản lý, đơn vị y tế và các trường học có tổ chức bếp ăn bán trú; đồng thời tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Thông qua diễn tập, các đơn vị tham gia đã rà soát quy trình xử lý tình huống, nâng cao năng lực ứng phó, hạn chế thấp nhất hậu quả khi xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể trong trường học; góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và cộng đồng.

